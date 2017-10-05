Красная рыба способствует сохранению зрения
Ученые сделали вывод, что употребление этого продукта один раз в неделю на 50% понижает риск ухудшения зрения после 60-летнего возраста. По мнению экспертов, полезные свойства для зрения имеет только красная рыба. Частое употребление белой рыбы, 300 миллиграмм в день и больше, наоборот, на 70% увеличивало риск повреждения сетчатки глаза. Еженедельное употребление красной рыбы, типа лосося или макрели, обеспечивает организм приблизительно 500 миллиграммами основных компонентов омега-3-кислоты DHA и кислоты EPA.
Ученые не рекомендуют для профилактики глазных проблем выбирать медикаментозные добавки омега-3 жирных кислот, а отдавать предпочтение ее естественным источникам.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил med2 в категорию Разное
Добавить комментарий