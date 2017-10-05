Медики назвали правильные позы для сна

Эксперты рассказали, в какой позе нужно спать, чтобы утром чувствовать себя отдохнувшим.На первом месте сон в положении на спине. В этой позиции угроза развития болей в позвоночнике минимальна, снижается также желудочно-пищеводный или кислотный рефлюкс. Кроме того, в этой позе меньше всего риск образования морщин.На втором месте, сон н боку. Он полезен для тех, кто страдает от болей в грудном отделе или шее. Кроме того, именно эта позиция помогает избавиться от ночного храпа.Закрывает тройку здорового сна, позиция на животе. И хотя многие эксперты, не рекомендуют засыпать в такой позиции, но все же это самая комфортная позиция для психического здоровья. Сон на животе понижает тревогу и уровень депрессии.Еще 5 условий для хорошего сна:1. Не наедайся на ночь и не пей много жидкости.2. Выбирай жесткий матрац.3. Не стоит свешивать голову с подушки, так как из-за этого вырастает кровяное давление.4. Старайся спать, не подкладывая ладони под щеку, так как это ухудшает кровообращение и может вызывать отеки.