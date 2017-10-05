Ученые признали "ядом" популярное обезболивающее

Опасным для здоровья оказался парацетамол.

Медики заявили, что популярные обезболивающие, содержащие парацетамол, могут серьезно навредить вашему здоровью.

Как выяснилось, частое употребление таких препаратов вызывает почечные колики, аритмию и даже смерть.

К такому выводу пришли американские исследователи, проведя огромное количество экспериментов.

Под прицел специалистов попали почти две тысячи людей, которые попадают в больницу из-за чрезмерного употребления обезболивающих.

Медики рекомендуют создать специальную маркировку, которая вместит в себе информацию о максимально допустимой дозировке и негативных последствиях.

К слову, не так давно эксперты сделали настоящий прорыв в науке. Они создали уникальное болеутоляющее средство, которое приводят в действие лучи света.

Как ранее сообщалось, любые обезболивающие вызывают привыкание. Чтобы избежать таких негативных последствий ученые изобрели ультразвуковое средство, которое поможет избавиться от боли.
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