Ученые признали "ядом" популярное обезболивающее

Опасным для здоровья оказался парацетамол.Медики заявили, что популярные обезболивающие, содержащие парацетамол, могут серьезно навредить вашему здоровью.Как выяснилось, частое употребление таких препаратов вызывает почечные колики, аритмию и даже смерть.К такому выводу пришли американские исследователи, проведя огромное количество экспериментов.Под прицел специалистов попали почти две тысячи людей, которые попадают в больницу из-за чрезмерного употребления обезболивающих.Медики рекомендуют создать специальную маркировку, которая вместит в себе информацию о максимально допустимой дозировке и негативных последствиях.К слову, не так давно эксперты сделали настоящий прорыв в науке. Они создали уникальное болеутоляющее средство, которое приводят в действие лучи света.Как ранее сообщалось, любые обезболивающие вызывают привыкание. Чтобы избежать таких негативных последствий ученые изобрели ультразвуковое средство, которое поможет избавиться от боли.