Кто чаще всего болеет раком?

Американские ученые назвали ожирение одной из основных причин онкологических заболеваний. Чаще всего раком болеют полные люди.Специалисты провели масштабное исследование, в котором приняли участие около 630 тысяч американских граждан с онкологическими заболеваниями. После всех собранных данных выяснилось, что у порядка 40% пациентов, рак развился из-за ожирения или схожих причин, связанных с избыточным весом.Ученые также утверждают, что несоблюдение здорового образа жизни и ожирение способствуют возникновению 13 видов рака.На территории США в период с 2005 по 2014 количество случаев онкологических болезней, связанных с несоблюдением здорового образа жизни, увеличилось на 7%. При этом отмечается, что занятия спортом и хорошее физическое состоянии являются лучшей профилактикой против онкологии. А благодаря потере веса можно предотвратить появлению злокачественных образований.