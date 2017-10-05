9 признаков того, что партнер вам не подходит

Если вы выросли в неблагополучной семье или в семье с нездоровым климатом, то рискуете вступить в отношения с неблагополучным партнером. Даже не так: вы, скорее всего, уже в них вступили или вступите в ближайшем будущем, уверена семейный психотерапевт Одри Шерман.Чаще всего неблагополучные или нездоровые отношения с партнером похожи на те, которые наблюдались в вашей семье. И тут и там – проблемы, связанные с привязанностью, личными границами, самооценкой, зависимостью от другого, недостатком уверенности и готовностью терпеть физическое или эмоциональное насилие.В избраннике нас привлекают не его качества, зачастую весьма неприятные, а только то, что вся динамика отношений уже знакома. Нам кажется, что мы можем контролировать то, что уже знаем, в противовес новому, которое пугает. Если кто-то относится к нам слишком хорошо, мы начинаем ожидать подвоха в любую минуту – вдруг он притворяется и вот-вот покажет истинное лицо? Мозг пытается убедить, что лучше сразу знать всю правду.Неблагополучные отношения гораздо хуже, чем отсутствие отношений вообщеК сожалению, если мы уже усвоили динамику нездоровых отношений, то научились играть по этим правилам. Если кто-то чересчур нас контролирует, мы начинаем реагировать пассивно-агрессивно. C жестоким и агрессивным человеком мы «ходим на цыпочках», чтобы его не спровоцировать. Если партнер эмоционально отдаляется, мы знаем, как привязать его к себе, показывая, как нам плохо и что нам все время нужна помощь. Все эти шаблоны поведения кажутся относительно нормальными, потому что они знакомы.На самом деле неблагополучные отношения гораздо хуже, чем отсутствие отношений вообще. Они высасывают энергию, которую мы могли бы потратить на самосовершенствование, разрушают социальную жизнь, сказываются на здоровье и мешают искать другого партнера, с которым получилось бы выстроить здоровые отношения.1. Он или она вас оскорбляет, делает вам больно или унижает своими словами. Даже если потом извиняется, не обманывайтесь – такое поведение недопустимо.2. Партнер опасен или агрессивен. Он угрожает причинить вам или себе вред, если вы его бросите? Вас держат в заложниках, пора заканчивать отношения.3. В «наказание» за мелкие проступки он или она начинает вас игнорировать или относиться предельно холодно. Это манипуляция.4. Партнер вас ругает, кричит, позволяет себе «безобидные» пощечины, толчки, удары.5. Он или она внезапно исчезает на какое-то время без объяснений.6. Он позволяет себе поведение, описанное выше, но винит в этом вас или же винит своих бывших партнеров за неудачный исход отношений.7. Партнер скрывает от вас важную информацию о своей жизни. Вы не участвуете в принятии важных решений, финансовых и семейных делах партнера.8. Ваше мнение ничего не значит. Партнер сразу отвергает любые ваши предложения.9. Вы не участвуете в его социальной жизни – он общается только со своими друзьями. Вы остаетесь одна, но от вас требуют готовить, стирать, заботиться о детях и выполнять прочие обязанности. Вы чувствуете себя прислугой без зарплаты.Если вы замечаете что-то из перечисленного в отношениях, пора уходить. Вы заслуживаете благополучной и радостной жизни с человеком, который будет вас любить и заботиться о вас.Состоящие в благополучных отношениях и имеющие «группу поддержки» из друзей и близких дольше живут и меньше болеют, чем те, кто одинок или поддерживает неблагополучные отношения. Они приводят к одиночеству, а также тревоге, депрессии, хронической озлобленности, неспособности сосредоточиться и другим проблемам. Единственный способ избавиться от этих симптомов – вырваться из замкнутого круга постоянного негатива.