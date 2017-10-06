Чего не стоит делать, если просыпаетесь ночью?

Американский специалист в области сомнологии Майкл Брюс поделился списком того, чего не стоит делать, когда вы просыпаетесь посреди ночи.По словам сомнолога, не нужно вставать и смотреть, сколько сейчас время – здесь допускается две ошибки сразу. Во-первых, не следует двигаться вообще, поскольку резко повысится пульс, который во время сна очень низок. Это губительно для вашего сердца, если вы часто просыпаетесь до будильника. Во-вторых, вам не нужно знать, который час.Если вы имеете представление о времени, значит, вы начинаете думать. Именно мысли и процесс раздумий не позволяет уснуть даже вечером, не говоря уже о полуночных подъёмах.Что советует делать эксперт, так это попытаться отбросить все тревоги, освободить голову от ненужных вещей – расслабленное состояние вызывает сонливость.