Пестициды связали с опухолями мозга у детей
Специалисты установили, что воздействие пестицидов увеличивало риск развития опухолей мозга у детей в 1,4 раза. Особенно опасны были инсектициды. Исследователи добавляют: многие пестициды относятся к возможным канцерогенам. Кроме того, предыдущие исследования показали, что некоторые пестициды способны проникать сквозь плацентарный барьер.
Кстати, до этого сотрудники Чжэцзянского университета установили: из-за воздействия пестицидов (инсектицидов), используемых для уничтожения комаров и других насекомых, мальчики достигают половой зрелости раньше срока. В частности, риск раннего полового созревания повышают популярные во всем мире пиретроиды.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил microb в категорию Онкология
Добавить комментарий