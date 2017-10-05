Пестициды связали с опухолями мозга у детей

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У детей, подвергавшихся воздействию пестицидов, особенно в утробе матери, повышен риск развития опухолей головного мозга. К такому выводу пришли ученые, проанализировав 437 случаев злокачественных опухолей мозга у детей и 3102 детей из контрольной группы, участвовавших в двух французских исследованиях, рассказывает The Deccan Chronicle.Специалисты установили, что воздействие пестицидов увеличивало риск развития опухолей мозга у детей в 1,4 раза. Особенно опасны были инсектициды. Исследователи добавляют: многие пестициды относятся к возможным канцерогенам. Кроме того, предыдущие исследования показали, что некоторые пестициды способны проникать сквозь плацентарный барьер.Кстати, до этого сотрудники Чжэцзянского университета установили: из-за воздействия пестицидов (инсектицидов), используемых для уничтожения комаров и других насекомых, мальчики достигают половой зрелости раньше срока. В частности, риск раннего полового созревания повышают популярные во всем мире пиретроиды.