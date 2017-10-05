Врачи бьют тревогу: ВИЧ стремительно захватывает Россию

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Число ВИЧ-инфицированных в России стремительно растет. Так, среди заключенных это количество выросло в четыре раза с 2000 года, передает "Росбалт", со ссылкой на главного специалиста отдела лечебной работы и контроля качества медицинской деятельности и организации медицинской помощи заключенным Татьяну Пряхину.Она констатирует: "Ежегодно в СИЗО ФСИН России поступает порядка 12000 ВИЧ-инфицированных. Из всех впервые выявленных случаев - 84% регистрируется на входном контроле при первичном обследовании, 16% - в первые месяцы содержания. В 2016 году были выявлены более 11000 ВИЧ-инфицированных, что составило почти 3% от всех обследованных за прошедший год. При ежегодном снижении численности заключенных, доля ВИЧ-инфицированных растет, и за первое полугодие 2017 года их количество составило более 10,5%, то есть 63800 человек. Высокий процент больных ВИЧ среди заключенных объясняется наркоманией. Это концентрация в учреждениях УИС социально не адаптированных граждан".К группе повышенного риска относятся осужденные и лица, содержащиеся под стражей, вследствие пребывания в учреждениях с высокой плотностью ВИЧ-инфицированных лиц. Согласно официальным данным, в стране количество ВИЧ-инфицированных каждый год вырастает на 10% (на 100000 человек). На сегодняшний день 22 субъекта РФ находятся на особом контроле из-за тревожной ситуации с ВИЧ. Так, в Самарской области данное заболевание обнаружено у каждого третьего заключенного, в Петербурге и Ленинградской области - у каждого пятого.