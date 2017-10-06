Госдуме предложили ограничить рекламу гомеопатии

В нижнюю палату парламента внесен законопроект, ограничивающий рекламу гомеопатических средств. Документ размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.Авторы законопроекта предлагают запретить всю рекламу гомеопатии за исключением мест проведения медицинских выставок и конференций, а также специализированных медицинских изданий. Кроме того, если закон будет принят, он обяжет производителей добавлять на упаковки гомеопатических средств надпись о том, что лечебные свойства препарата не доказаны клинически.Свою позицию авторы законопроекта подтверждают ссылками на вышедший в феврале меморандум Комиссии РАН по борьбе с лженаукой «О лженаучности гомеопатии», решение Научного консультативного совета европейских академий, который в сентябре назвал гомеопатию «бессмысленной» и предупреждал о вреде ее пропаганды и применения, и сообщение Национальной службы здравоохранения Великобритании о прекращении госзакупок гомеопатических средств.«Представляется, что реклама гомеопатических препаратов не может осуществляться на тех же условиях, что и реклама лекарственных средств с доказанной эффективностью, так как в этом случае покупатель вводится в заблуждение относительно потребительских свойств приобретаемого продукта», – подчеркивается в пояснительной записке.