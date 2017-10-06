Специалисты выяснили, почему пары отказываются от секса во время беременности

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По данным нового исследования британских ученых, одна из шести британских пар воздерживается от секса в течение всех девяти месяцев беременности. Согласно опросу 2000 пар, многие будущие родители беспокоились о том, что могут навредить малышу во время занятий сексом, поэтому избегали интимной жизни.В то время как ожидающие ребенка пары утверждали, что имели самый лучший секс на четвертом месяце беременности, к шестому месяцу почти каждая шестая пара вообще прекратила заниматься сексом. Более восьми из десяти матерей признались, что во время ожидания ребенка они редко чувствовали себя привлекательно, и постоянная усталость с отеканием ног только усугубляли данную проблему. Напротив, 65% будущих отцов заявили, что находили свою вторую половину более привлекательной, чем когда-либо. Так, более четырех из десяти мужчин были в восторге от увеличившейся груди, в то время как 34% мужчин нравился округлившийся живот.Также было установлено, что около 20% женщин использовали свое положение в качестве предлога, чтобы избежать интимной близости. Три из десяти беременных женщин чувствовали себя виноватыми в том, что не могли удовлетворить своих партнеров, тогда как 32% женщин совершенно не волновались об этом, поскольку они были более сосредоточены на изменениях собственного тела и будущем малыше. Тем не менее, исследователи обнаружили, что девять из десяти опрошенных мужчин по-прежнему хотели заниматься сексом со своими беременными подругами, при этом у одного из десяти мужчин сексуальный интерес возрос именно по причине беременности. 49% мужчин беспокоились о том, что они могут причинить боль своей женщине, в то время 22% мужчин сочли секс с беременной неприятным.