Ученые: какие продукты нельзя есть мужчинам

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Как оказалось, не все самые обычные продукты можно употреблять сильной половине человечества. Мужчинам врачи рекомендуют полностью отказаться от шашлыка. Ведь именно в его «поджаристой» корочке слишком много канцерогенов, которые наносят непоправимый вред здоровью. Вкусная жареная курочка тоже попала в список запрещенных для мужчин продуктов.По мнению ученых, слишком частое употребление этого продукта может превратить мужчин в женщин, так как он может нарушить деятельность мужских гормонов. А если вы предпочитаете ещё и салат с капусты есть, и пивом всё это запивать, то переход к женскому типу вам непременно обеспечен. Кстати, перед соревнованиями японские борцы сумо всегда едят только курятину. Любителям бутербродов с колбасой также необходимо быть осторожными.По той причине, что белый хлеб снижает потенцию, а колбаса содержит канцерогены и много соли, которые плохо влияют на работу сердца. Мужчинам стоит отказаться от мятных чаепитий и жвачек с ментолом, так как мята успокаивает весь организм и влияет на потенцию. Также негативно воздействует на мужской организм курение. Ученые говорят о том, что не только питание влияет на здоровье, но и, в целом, образ жизни.Однако еда является одним из важных факторов, воздействующих на общий тонус организма и самочувствие человека в любом возрасте.Ранее было , что холодная вода может быть опасна для здоровья человека.