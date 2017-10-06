5 главных опасностей для мужчин с лишним весом

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Диетологи объяснили, почему мужчинам опасно иметь лишний вес.Недостаток тестостерона напрямую отображается на весе мужчины. Ученые доказали, что с возрастом мужчины набирают лишний вес из-за снижения производства мужского полового гормона, а само по себе ожирение еще больше тормозит выработку тестостерона. Получается замкнутый круг. Но выход есть и состоит он здоровом образе жизни и правильном питании, в таком случае незначительное сокращение тестостерона в организме мужчины не поспособствует набору избыточных килограммов.Полные мужчины страдают от повышенного артериального давления, потому как питаются неправильно и позволяют себе злоупотреблять спиртными напитками, в том числе и слабоалкогольными, а они в свою очередь забивают кровеносные сосуды углекислым газом, ядами и прочими веществами.Малоподвижный образ жизни и неправильное питание рано или поздно может вылиться в такое страшное заболевание, как ожирение, ведущее к развитию диабета.Комплекс неполноценности из-за внешнего вида у мужчин нередок, хотя, многие думают, что только женщины страдают от лишних сантиметров в объеме талии. В результате у тучного мужчины могут развиваться серьезные психические недуги от депрессии до более устрашающих диагнозов., например, инфаркт или инсульт. Забитые холестерином сосуды - это не единственное последствие ожирения, но зато мощный предшественник серьезных недугов.Лишний вес способствует снижению либидо и эректильной дисфункции, то есть импотенции.Напрашивается следующий вывод - для того, чтобы мужчина был здоров в любом возрасте, ему необходимо сбалансировано питаться, соблюдать режим дня, избегать стрессов, быть физически активным и отказаться от вредных привычек.