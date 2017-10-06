Основные правила питания при сахарном диабете

Подписывайтесь на наш Twitter , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Сахарный диабет – группа эндокринных заболеваний, развивающихся вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина, в результате чего развивается гипергликемия – стойкое увеличение содержания глюкозы в крови. Различают 2 основных типа диабета: тип I – инсулинозависимый, тип II – инсулинонезависимый диабет.Можно сказать, что диабет является результатом неправильного питания и нездорового образа жизни, который приводит к повышению уровня глюкозы в крови. Пожалуй, никакое другое заболевание так не зависит от диеты, как диабет. Более того, питание – по сути, единственный лечебный фактор при легкой форме болезни. Такой фактор является определяющим при диабете средней тяжести, а в тяжелых случаях – это строго необходимая мера при лечебных и профилактических действиях. Практика показывает, что при некоторых формах диабета вполне можно обходиться без лекарств, достаточно лишь строго соблюдать назначенную врачом диету. А некоторые ученые даже считают, что состояние более трети всех больных может быть улучшено исключительно с помощью диеты.Основными правилами диетотерапии являются ограничение количества углеводов, в первую очередь легкоусвояемых, уменьшение калорийности рациона, особенно при избыточной массе тела, достаточная витаминизация пищи, соблюдение режима питания. В целом диета должна быть сбалансирована по содержанию углеводов, белков и жиров. Желательно стремиться к тому, чтобы ежедневно принимать пищу в одни и те же часы, 5–6 раз в сутки, не допуская переедания.Важно сразу сказать: только лечащий врач может назначить больному диету. В каждом конкретном случае он должен учитывать массу тела больного, наличие или отсутствие ожирения, сопутствующие заболевания и, конечно, уровень сахара в крови. Кроме того, следует учитывать характер производственной деятельности, то есть энергозатраты пациента, особенности течения его болезни. Принимается во внимание и переносимость некоторых продуктов и диетических блюд.Какие блюда и продукты необходимо ограничить при сахарном диабете в первую очередь? Прежде всего те, которые в избытке содержат легкоусвояемые и быстро всасывающиеся углеводы: сахар, конфеты, варенье, кондитерские изделия, а также изюм, виноград, инжир. Дело в том, что имеющаяся в них в больших количествах глюкоза подобно сахарозе быстро всасывается из кишечника в кровь, что приводит к резкому повышению уровня сахара в крови.Перечень продуктов и блюд, рекомендуемых для питания больным сахарным диабетом:• хлеб и хлебные изделия – преимущественно из цельного зерна или с добавлением отрубей;• супы вегетарианские;• блюда из нежирных сортов мяса и птицы: баранины, свинины, курицы, индейки, кролика – в отварном, заливном, запеченном виде (1 раз в неделю допускается в жареном виде);• блюда из разнообразных сортов морской и речной рыбы;• разнообразные овощи: все сорта капусты, кабачки, баклажаны, бобовые, болгарский перец, свекла, морковь, огурцы, помидоры, зеленый горошек, репа, топинамбур, лук, петрушка, укроп, эстрагон, кинза и др.; ограничивается картофель;• несладкие сорта ягод и фруктов: яблоки, груши, айва, апельсины, грейпфруты, гранат, вишня, слива, персики, смородина, брусника, малина, земляника, клюква, рябина – в сыром виде, в виде компотов, желе, киселей без добавления сахара, с использованием сахарозаменителей;• блюда из круп, макаронных изделий с добавлением отрубей;• блюда из яиц (1 яйцо в день) – всмятку или в виде белкового омлета, яичницы, для добавления в блюда;• молочные продукты: преимущественно обезжиренный или нежирный творог в свежем виде или в виде сырников, пудингов, творожников (без добавления сахара), кефир, простокваша, молоко, сыр, сливки, сливочное масло пониженной жирности;• кондитерские изделия – только диетические с сахарозаменителями (галеты, печенье, вафли на ксилите, мармелад, конфеты с сахарозаменителями);• жиры: сливочное масло низкой жирности, растительное, оливковое, кукурузное масло – в натуральном виде;• напитки: чай, кофейный напиток, натуральные фруктовые соки без сахара, отвар шиповника, минеральная вода.При сахарном диабете рекомендуется широко использовать отруби. Их польза очевидна: этот продукт способствует нормализации работы кишечника, уменьшению холестерина в крови, повышению иммунитета и выводу солей тяжелых металлов.Если говорить о мясных продуктах, то их предпочтительно употреблять в отварном, тушеном или запеченном виде. Лучше всего готовить мясо на пару или в духовке. Для приготовления рекомендуется также использовать пароварку или мультиварку. Благодаря своей конструкции они позволяют излишкам жира стекать в поддон, в итоге блюдо получается низкокалорийным и диетическим.Ассортимент рекомендуемых первых блюд – как холодных, так и горячих – необычайно разнообразен. Особенно полезны при сахарном диабете молочные супы, приготовленные на цельном или разведенном молоке. При этом предпочтение следует отдавать гречневому и овсяному супам, а макаронные и крупяные рекомендуется употреблять ограниченно. Популярны и холодные супы, которые готовят весной и летом.Бульон лучше всего готовить из курицы, индейки или говядины, предварительно очистив мясо от кожи и жира. В процессе варки надо непременно удалять пену и лишний жир; мясо варить с луком и морковью, добавляя при желании чеснок, перец, зелень и лавровый лист. Все специи, а также соль необходимо добавлять за 30–40 минут до готовности мяса.Есть немало рецептов десертов для диабетиков, полностью соответствующих требованиям диеты, к тому же вкусных, полезных и весьма оригинальных. Для их приготовления используются только разрешенные продукты с минимальным содержанием углеводов.Для придания сладкого вкуса в десертах для диабетиков можно использовать заменитель сахара природного происхождения: ксилит, сорбит или фруктозу. Их калорийность практически равна калорийности сахара, но расход в несколько раз меньше. К тому же ксилит и сорбит почти не повышают уровень сахара в крови и благотворно влияют на пищеварительную систему.Для соков, напитков, смузи лучше всего подбирать ягоды и фрукты несладких сортов, йогурт, кефир или сметану низкой жирности.Таким образом, правильное питание – непростая, но, с другой стороны, достаточно эффективная часть лечения сахарного диабета. Больные диабетом должны тщательно планировать свое питание при помощи специалиста. После того как больной вместе с врачом определит все параметры своей диеты, из данного раздела можно будет подобрать рецепты, которые помогут разнообразить питание и сделать его вкусным. При этом не следует забывать, что не существует универсальной диеты, единой для всех больных.