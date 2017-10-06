4 доступных продукта, богатых белком

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Белки (и животные, и растительные) должны поступать в организм практически ежедневно, так как они играют огромную роль в клеточном обмене веществ. Кроме того, белки являются строительным материалом для мышц. Обычно потребность организма в белках удовлетворяется за свет включения в рацион мяса, молока и молочных продуктов, яиц, орехов и рыбы.А ученые из Лондонского университетского колледжа, авторы статьи, опубликованной в одном из последних выпусков онлайнового издания The Journal of Nutrition, напоминают о доступных продуктах питания, которые по содержанию белка значительно опережают куриные яйца – продукт в известном смысле «эталонный».Жареные бобы. 55 г таких бобов содержат 15 г растительного белка, а также клетчатку и калий. В наших условиях бобы можно заменить жареным арахисом, который содержит 26 г белков на 100 г (правда, и жиров в жареном арахисе тоже немало – 52 г на 100 г продукта).Греческий йогурт. Нежный густой йогурт, который согласно оригинальному рецепту фильтруется через ткань, содержит 10 г белков на 100 г продукта; много в нем и калия (141 мг). Несмотря на экзотическое название такой йогурт, напоминающий по консистенции детский сырок, легко приготовить самому – достаточно потратить полминуты на поиск рецепта в Интернете.Твердые сорта сыра. Такие сыры как пармезан, эмментальский, швейцарский, чеддер, честер не только очень вкусны, но и содержат много белков – до 27 г на 100 г продукта.Тыквенные семечки. Популярный среди самых широких слоев населения продукт, некогда заменявший посетителям кинотеатров попкорн, тоже является ценным источником белка. В 100 г «белых семок» содержится до 25 г белка.