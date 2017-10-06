С чем может быть связана головная боль по утрам?

Головную боль трудно переносить в любое время дня. Ее причины могут быть разные, и она может начинаться и усиливаться в разное время суток.Если утром, когда вы встаете с постели, у вас в висках как будто стучат барабаны, вы испытываете головокружение и даже не можете открыть глаза, лучше всего обратиться к врачу.Эксперты рассказали, почему может возникать утренняя головная боль.Люди часто обращаются к врачу из-за головной боли по утрам.Прием анальгетиков не всегда помогает, и часто боль не проходит весь день. Перечислим наиболее частые причины головной боли по утрам:Воспаление носовых пазухКогда у нас воспаляются носовые пазухи, расположенные в области носа, глаз и лба (фронтальная часть головы), и утром мы наклоняемся, чтобы выключить будильник, мы испытываем сильную головную боль.В этом случае, чтобы смягчить симптомы, нужно лечить аллергию или инфекцию носовых пазух.Апноэ во снеЭтот термин означает «не слишком продолжительные остановки дыхания» во время сна.Поскольку мозг в эти секунды не получает кислорода, когда мы просыпаемся, у нас болит голова. При апноэ бывают темные круги под глазами и постоянная усталость (даже если мы ложимся спать достаточно рано).Если мы спим с кем-то, мы можем спросить его, бывает ли у нас ночью время от времени храп. Это еще один симптом апноэ.Плохой сонПомимо апноэ, есть и другие эмоциональные и психологические факторы, которые не позволяют нам нормально высыпаться.Стресс, тревожность, постоянная озабоченность, несомненно, ухудшают качество сна. Нередко мы ложимся слишком поздно, а встаем слишком рано (соответственно, сон составляет меньше рекомендуемых восьми часов), и это тоже отрицательно влияет на качество сна.Если нам мешает спать свет в комнате (открытый кран, шум с улицы, включенный телевизор, храп и т.д.), это, конечно, не способствует нормальному отдыху, и утром возможна головная боль.Мышечное напряжениеЕсли мы мало спим, плохо расслабляемся во сне, принимаем неправильную позу, если мы страдаем от бессонницы или ночных кошмаров, мышцы шеи и плечевого пояса остаются слишком напряженными, происходит давление на череп, и в результате возникает головная боль.Очень важно выбрать правильную подушку. Тогда в правильном положении будут позвоночник и шейные позвонки, и тело будет лучше расслабляться.Слишком много лекарствРечь идет о лекарствах, предназначенных как раз для снятия головной боли. Когда такая боль бывает 2-3 раза в неделю, многие принимают лекарства (выписанные по рецепту или находящиеся в свободной продаже).Чрезмерное употребление анальгетиков вызывает противоположный эффект. То есть утреннюю головную боль вызывает уже и прием этих лекарств.Можно выделить такие лекарства, провоцирующие утреннюю головную боль:Аспирин.Парацетамол.Деконгестанты.Анальгетики.Наркотичекие средства.ДегидратацияНочью, как известно, мы ничего не пьем и не едим. Но тело, хотя оно и в расслабленном состоянии, все равно нуждается в гидратации.Когда в организм не поступает достаточное количество жидкости, кровеносные сосуды, расположенные в голове, сжимаются, чтобы поддерживать необходимый уровень жидкости в организме. Это затрудняет поступление кислорода в мозг, и возникает головная боль.БруксизмБруксизм часто бывает у детей (хотя случается и у взрослых). Обычно это называют «скрипеть зубами во сне».Эта бессознательная привычка вызывает напряжение мышц челюстей и тоже мешает нормальному кровоснабжению мозга. В результате утром возникает головная боль.Неправильная позаОдна из часто встречающихся причин утренней головной боли — неправильная, неестественная поза во сне.Если мы спим, «свернувшись калачиком» или в другой неестественной позе, утром у нас может болеть не только голова, но и спина, шея, плечи и т.д.Не допускайте, чтобы голова была слишком низко, и старайтесь спать на спине или на боку. Не спите лицом вниз. И голова, и спина должны занимать правильное положение. Тогда кровообращение осуществляется нормально, и голова утром не болит.Артериальное давление и диабетИ то, и другое может вызывать головную боль по утрам. В обоих случаях расширяются сосуды, повышается давление кровяного потока. Это вызывает напряжение мышц и головную боль.Синдром беспокойных ногЭтот синдром определяется как «состояние, характеризующееся неприятными ощущениями в нижних конечностях, которые появляются в покое (чаще в вечернее и ночное время), вынуждают больного совершать облегчающие их движения и часто приводят к нарушению сна«.Мышечные спазмы, возникающие при этом, поддерживают мозг в состоянии бодрствования и не дают ему полноценно отдохнуть. Неудивительно, что утром человек, страдающий этим синдромом, испытывает головную боль.Если у вас по утрам, помимо головной боли, бывает еще головокружение, тошнота, затуманенное зрение, рекомендуем обратиться к врачу.