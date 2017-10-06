5 привычек, которые отбирают молодость

Ученые заговорили о новом типе старения — поведенческом, когда физические и психологические привычки оставляют отпечаток на лице даже у молодых людей.КурениеПоведенческое, или бихевиоральное старение ярче всего проявляется у девушек после 25–30 лет. Разумеется, все индивидуально и зависит от множества факторов. Тем не менее вы наверняка, замечали, как некогда юная и цветущая знакомая после окончания института за пару-тройку лет резко теряла былую привлекательность? В подобных случаях разительные перемены — следствие образа жизни.В отличие от хронобилогического (которое связано с возрастом и беспощадным временем) и гормонального типа старения бихевиоральное зависит от нашего ежедневного поведения, мыслей и вредных привычек. Никотиновая зависимость – первая в этом списке.«Курение способствует развитию ряда болезней печени. Напомню, что печень — это главная фабрика организма по переработке токсических веществ, лекарств и так далее», — поясняет гепатолог, диетолог МНКЦ Нурия Дианова.ОбидыЖизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на ненужные обиды. Искреннее прощение может добавить несколько продуктивных лет к вашей жизни. Напротив, накопившиеся переживания будут год от года подтачивать физические силы.В исследовании, опубликованном в журнале Behavioral Medicine, указывается, что обиды усиливают активность нервной системы и снижают качество сна.«Стресс повышает уровень гормона кортизола, а также способствует перееданию и, как следствие — увеличению веса, повышению кровяного давления, сахара в крови и рисков развития сахарного диабета», — подчеркивает доктор Дженнифер Ланда.НедосыпЗдоровье и красота требуют 7-8 часов непрерывного ночного сна. Ложиться после полуночи — роскошь, доступная лишь подросткам и студентам.«Дефицит сна — это мешки под глазами, припухлые веки и излишняя бледность», — говорит Ален Тауфик, сомнолог и невропатолог из Нью-Йоркской пресвитерианской больницы.Если недосып превратился в привычку, вернуть лицо в прежнее состояние будет непросто, потому что за выходные наверстать упущенное нельзя.«Чтобы определить, сколько сна вам нужно для улучшения внешнего вида, сложите количество часов сна, что вы получали в течение двух недель (в том числе дневной сон) и разделите на 14», — добавляет врач.«Преимущественное время обновления различных органов и систем происходит именно в ночные часы. Поэтому пренебрежение этим простым фактором – кощунство по отношению к себе», — напоминает Нурия Дианова.Экспресс-диетыДиеты, обещающие быстрое похудение, сами по себе неоднозначная затея. Бонусом они заставляют чувствовать себя старше. Во-первых, страдает эмоциональный фон — падает концентрация и уровень энергии, зато увеличивается раздражительность. Во-вторых, резкая потеря жидкости (на этом эффекте основано большинство экспресс-диет) старит кожу – она начинает провисать и становится тонкой как бумага.«Частое применение голодания, как и монодиет, за счет разблансированности и однообразия приводит к обезвоживанию, авитаминозам, и дает временный результат, а при резком снижении веса — появление растяжек», — говорит Нурия Дианова.Комбинированный эффектУченые пришли к выводу: сочетание курения, малоподвижного образа жизни, плохого питания и злоупотребления спиртным накидывает к хронобиологическому возрасту лишние 12 лет.В исследовании, длившемся 20 лет, приняло участие около 5000 британцев в возрасте от 18 до 44 лет. У 314 человек отмечались все 4 пагубные привычки (29%). В ходе исследования 91 респондент умер.Среди испытуемых также нашлось 387 людей, не имевших ни одной вредной привычки. За 20 лет умерли всего 32 человека (8%).В здоровую группу попали никогда не курившие участники эксперимента (или давно бросившие), трезвенники, а также те, кто употреблял менее 2-3 алкогольных напитков в неделю, те, кто имел 2 часа физических нагрузок еженедельно и ел фрукты, овощи минимум 3 раза в день.«Как видите, чтобы быть здоровым, не надо впадать в крайности. Такое поведение может сформировать каждый», — отмечает один из авторов исследования Элизабет Кваавик из Университета Осло.Специалисты сходятся в одном: внешность — это отражение душевного состояния. При желании можно долго оставаться молодым и здоровым. Правда, для этого придется научиться быть счастливым.