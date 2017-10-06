Какие продукты помогут при осенней депрессии?

Теперь каждый сможет справиться со своим настроением и искоренить сезонную депрессию.

Диетолог и кандидат медицинских наук Юлия Москвичева посоветовала в осенний период налегать на продукты, богатые витаминами группы В, магнием и кальцием. По ее словам, данные вещества одними из первых вымываются из сосудов, относящихся к нервной системе человека, из-за чего и возникает сначала упадническое настроение, постепенно перерастающее в депрессию.

Какие продукты помогут справиться с осенней депрессией?

Больше всего необходимых микроэлементов и ценных для нервной системы витаминов содержится в орехах, семечках, гречневой и овсяной кашах, бобовых, хлебе из муки грубого помола, твороге и сыре, зеленых овощах, желтках яиц, печени, рыбе, картошке, капусте, шпинате, спарже и так далее.

Получается, что перечисленные продукты должны присутствовать в ежедневном рационе питания и желательно, чтобы это был не один какой-то продукт, а несколько. Таким образом вы разнообразите свое меню и заодно позаботитесь о настроении.

Дополнительные методы борьбы с сезонной депрессией:

- уделите время своему хобби и займитесь тем, чем вы давно хотели, но не могли в силу каких-либо обстоятельств;

- спите не менее 7 часов за ночь и позволяйте себе 30-60 минут отдыхать после того, как пришли с работы;

- смотрите комедии, а не мелодрамы;

- займитесь спортом - это поможет вам "выбросить" весь негатив из головы;

- общайтесь с друзьями и близкими, устраивайте вечеринки и посиделки, которые поднимут вам настроение;

- надевайте одежду ярких или светлых тонов.

Перечислять способы, которые помогут справиться с депрессией осенью, можно очень долго, потому как их немерено. Главное - задаться целью "перестать хандрить" и все у вас получится, ведь осень - не такая уж и грустная пора, на самом деле, она яркая, свежая, бархатная и невероятно ароматная.

Психологи рекомендуют почаще бывать на свежем воздухе и ловить лучики солнца, которые обогащают организм витамином D и заметно улучшают настроение.
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Добавил ignat в категорию Психиатрия

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