Лучшие народные средства от кашля

Лук и редька способствуют быстрому избавлению от кашляВ народной медицине в борьбе с простудами и гриппом активно используют антисептические и антибактериальные свойства лука и черной редьки, подтверждают их действенность и современные врачи.Большинство современных лекарственных средств имеют длинный список побочных эффектов и могут негативно воздействовать на функции печени и почек, потому все больше украинцев используют средства народной медицины. Поддерживают такое рвение и современные врачи, однако предостерегают от сомнительных рецептов, которые могут негативно сказаться на общем состоянии организма (к примеру, с использованием неизвестных трав, уксуса и так далее).А вот лимон, мед, липа, мята, чеснок, лук и редька, которые являются наиболее частными компонентами «микстур» и народных средств от кашля и простуды, - поощряют.«Самовольно назначать себе таблетки и микстуры от кашля не стоит, а вот обратить свое внимание на действенные и при этом безопасные народные рецепты от кашля очень рекомендую, тем более, что многие рецепты в добавок к смягчению симптомов простуды, еще и укрепляют защитные силы организма» - отметила врач.При сильном сухом кашле народные целители рекомендуют использовать луковую микстуру. Для ее приготовления 7-8 головок крупного лука и зубчик-два чеснока мелко растирают и заливают литром молока. Смесь проваривается на небольшом огне минут 30. После в нее добавляют несколько столовых ложек меда. Принимать эту микстуру стоит по 1-2 столовой ложки за 5 минут до еды трижды в день.«Активно борется с простудой свежевыжатый сок редьки, который обладает сильными противовоспалительными и отхаркивающими свойствами. Чтобы приготовить чудотворное снадобье, выжимаем сок черной редьки и добавляем вдвое больше меда. Перемешиваем и принимаем в течении дня (до 5 раз) по столовой ложке. Еще один рецепт из редьки: 7 крупных клубней режем тонкими ломтиками, густо посыпать сахаром и оставляем на ночь. Утром сливаем образовавшийся сок. Принимаем 5-7 раз в день по столовой ложке» - посоветовала врач.Успокоить раздраженное горло помогут отвары ромашки, шалфея, мяты.