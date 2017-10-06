Для профилактики гипертонии нужно регулярно посещать сауну

Финские ученые опубликовали исследование, результаты которого свидетельствуют о том, что регулярное посещение сауны снижает риск развития гипертонии. Для того, чтобы прийти к таким выводам, авторы в течение 25 лет наблюдали за 1621 мужчиной зрелого возраста. На момент начала исследования кровяное давление у всех них было в норме, а за период наблюдения у 251 развилась гипертония.Ученые во главе с Яри Лаукканеном (Jari A. Laukkanen), профессором медицины из Университета Восточной Финляндии (University of Eastern Finland), проанализировали, как часто участники исследования посещали сауну. Оказалось, что у тех, кто ходил туда 2-3 раза в неделю, риск развития гипертонии был на четверть ниже, чем у тех, кто посещал сауну один раз в неделю или реже. У людей, бывавших в сауне 4-7 раз в неделю, гипертония развивалась почти в два раза (на 46%) реже.Исследователи пока не готовы утверждать, что именно посещение сауны оказывало влияние на давление, однако они предлагают несколько возможных объяснений обнаруженной зависимости.Сауна стимулирует потоотделение, а вместе с потом выходят излишки жидкости. Этот эффект, сходный в чем-то с эффектом диуретических препаратов, способствует нормализации давления. Кроме того на артериальное давление влияет и чередование температур: нагрев и последующее охлаждение влияет на эластичность кровеносных сосудов.Исследователям еще предстоит выяснить точно, почему же сауна положительно влияет на артериальное давление. Но уже сейчас вполне очевидно, что посещение сауны – еще один приятный способ следить за своим здоровьем и получать удовольствие одновременно.