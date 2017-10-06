Изучен механизм возникновения рака молочной железы

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Исследователи из Онкологического центра при Йельском университете (Yale Cancer Center) выяснили, как мутация в гене BRCA1 провоцирует развитие рака молочной железы.Хорошо известно, что присутствие мутаций в гене BRCA1 может увеличивать риск развития рака груди. Именно после получения результатов генетического скрининга и выявления мутации в этом гене Анджелина Джоли решилась на превентивную мастэктомию — удаление молочных желез. Вероятность возникновения рака молочной железы у актрисы оказалась очень высокой и она решила снизить ее с помощью операции.Патрик Санг ( Patrick Sung), руководивший исследованием, отмечает, что сейчас опубликовано более 10 тысяч статей, посвященных гену BRCA1, однако ни в одной из них не описывался механизм того, как именно мутация провоцирует образование опухоли. До недавнего времени он оставался неизученным.Ученые из Йеля показали, что для успешной репарации ДНК, то есть исправления в ней ошибок, продукт гена BRCA 1 должен связываться с продуктом гена BARD1. В том случае, если мутация в гене BRCA 1 нарушает структуру белка, препятствуя образованию белкового комплекса, репарация становится невозможной, повреждения в ДНК накапливаются, что и увеличивает риск развития как рака молочной железы, так и рака яичников.Понимание того, как именно мутации в гене BRCA 1 влияют на возникновение опухоли, поможет при разработке новых препаратов для лечения рака молочной железы и яичников.Авторы также отмечают, что, если ранее считалось, что такие мутации отвечают лишь за 8% случаев рака яичников и молочной железы, то теперь у них есть основания предполагать, что доля опухолей, связанных с мутациями в гене BRCA 1, гораздо выше.