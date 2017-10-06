Ученые объяснили, почему психопаты часто вызывают симпатию

Просматривая интересный фильм или читая книгу многие начинают замечать за собой, что невольно симпатизируют психопатам. Как выяснили ученые из США, представляющие Университет Миссисипи, все дело в сочувствии.По мнению ученых, психопаты остаются неопределенной фигурой, поскольку безумие их поступков пересекается, чаще всего, с незаурядным интеллектом. В прошлом таких людей часто отправляли на лечение в психбольницу, а не в тюрьму или на электрический стул, но далеко не всегда им необходима панацея, ведь многие из них понимают, что творят. Их поступки редко чем-то ограничены в плане собственных ощущений. Люди могут сочувствовать таким антигероям, их прельщают замашки социопата, и это вовсе не значит, что все они мечтают делать зло другим.Психопаты фактически лишены чувств, они действуют под давлением своего “воспаленного” разума, погружаясь в безумные фантазии, а также они лишены прелестей реального существования. Именно поэтому, убеждены эксперты, нельзя делать таких личностей предметом для восхищения или подражания.