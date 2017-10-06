Самые эффективные упражнения для похудения

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Американские ученые из клиники Мэйо в Миннесоте составили рейтинг из 39 физических упражнений в порядке сжигания калорий при их выполнении.Бег и прыжки через скакалку оказались самыми эффективными методами сжигания лишнего веса, позволяя избавиться от 861 до 1074 калорий после всего лишь одного часа активности. При этом йога, известная своими успокаивающими свойствами, характеризуется минимальной потерей веса, сжигая всего от 183 до 228 калорий после часовой тренировки.Такие выводы эксперты сделали на основе информации, полученной от Национального института здравоохранения США. Исследователи подсчитали количество сжигаемых калорий, если человек, страдающий ожирением или избыточным весом, будет заниматься определенным видом физической активности в течение одного часа. Помимо бега и прыжков через скакалку эффективными упражнениями для потери лишних килограммов оказались футбол и тхэквондо (752-937 калорий за час), энергичное плавание (715-892 калории), подъем по лестнице (657-819 калорий), теннис и баскетбол (584-728 калорий). Худшим видом физической активности для снижения веса оказалась йога, а также медленная ходьба, тай-чи, боулинг и бальные танцы.Специалисты напоминают, что люди должны заниматься физической активностью умеренной интенсивности 150 минут в неделю, чтобы оставаться здоровыми.