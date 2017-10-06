Фрукты, которые способны защитить от атеросклероза

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Значительное количество калия, которое входит в состав бананов и авокадо, благоприятно воздействуют на стенки кровеносных сосудов, защищая их тем самым от развития атеросклероза. Такое заявление сделали ученые в статье, опубликованной в одном из научных журналов.Американские ученые специалисты из университета Алабамы в Бирмингеме провели исследование, в соответствии с которым пришли к заключению, что присутствие в рационе питания бананов и авокадо позволит сократить риск развития у человека атеросклероза. Как заявляют эксперты, согласно статистике ВОЗ сопутствующие сердечные и сосудистые заболевания считаются одной из главных причин развития инфарктов, а также обусловленных ими летальных исходов в преобладающей части государств по всему миру. В том случае, если стенки артерий содержат недостаточно калия, объемы которого преобладают в авокадо и бананах, они начинают свое стремительное развитие в размерах, а затем накапливают жир и наночастицы солей кальция.Эксперимент на мышах в условиях лаборатории тоже доказал, что если употреблять богатые на калий продукты, то можно свести к минимуму риски, связанные с атеросклерозом. Кроме указанных фруктов питаться следует и арбузами, картошкой и бобами.