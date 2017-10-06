Медики рассказали об опасности сухофруктов

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По их утверждению,сухофрукты могут провоцировать серьезные заболевания.Эксперты в области питания заявили о том, что красивый и заманчивый вид сухофруктов с большой вероятностью говорит о присутствия в них химических консервантов. Сухофрукты без «химии» выглядят скромно и непрезентабельно, отмечают специалисты.Медики поделились мнением о том, чем полезны и опасны сухофрукты. Польза этих плодов связана с большим количеством витаминов и других ценных для здорового питания микроэлементов – их употребление улучшает бактериальную флору кишечника, что активизирует иммунитет и обмен веществ.В то же время эксперты предостерегают: заманчивые и аппетитные на вид сухофрукты могут таить угрозу для здоровья. Так, по их словам, безупречный вид кураги говорит о присутствии диоксида серы SO2, или по-другому, консерванта Е220. Натуральная курага невзрачная на вид — обработанная консервантом обладает ярко-оранжевым окрасом без темных точек, а на ее поверхности имеется еле заметная пленка. Разные научные исследования представляют данные о том, что диоксид серы разрушительно действует на витамин В1, необходимый для здоровых функций мозга, сердца и кроветворной системы.Также производителями сухофруктов повсеместно используется каустическая сода NaOH, которая известна как пищевая добавка Е524. В частности, ею обрабатывают сушеный чернослив, изюм (еще маслины).По словам ученых, в большом количестве добавка способна провоцировать серьезные заболевания ЖКТ.Помимо этого, сухофрукты могут обрабатывать пищевыми красителями. В кураге и изюме светлых оттенков такие красители могут присутствовать наверняка, ведь натуральные плоды при высыхании темнеют.