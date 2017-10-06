Эффективные меры профилактики ишемической болезни сердца

Медики подсказали, как предупредить развитие ишемической болезни сердца.

Ишемическая болезнь сердца развивается из-за забитых холестерином сосудов и замедленного кровообращения, когда кислород в достаточном количестве не поступает к сердцу. Избежать данного заболевания можно, но для этого следует ознакомиться с причинами его возникновения:

- вредные привычки, такие как курение и злоупотребление спиртными напитками;

- малоподвижный образ жизни;

- преклонный возраст;

- ожирение;

- несбалансированное питание;

- генетическая предрасположенность к болезням сердечно-сосудистой системы;

- сахарный диабет.

Если человек ведет неправильный образ жизни и имеет вышеперечисленные заболевания, то он автоматически попадает в группу риска ишемической болезни сердца.

Ишемия сердца может проявляться и вести к стенокардии, инфаркту миокарда и внезапной коронарной смерти. Поэтому очень важно вовремя начать лечение данного заболевания, а еще лучше - не допустить ее развития.

Медики посоветовали несколько эффективных методов профилактики ишемической болезни, о которых должен знать и применять в повседневной жизни каждый:

1. Оставить в прошлом все вредные привычки.

2. Правильно питаться, налегать на здоровую растительную пищу и отказаться от жаренных блюд.

3. Чаще бывать на свежем воздухе и полноценно отдыхать.

4. Быть физически активным, делать зарядку по утрам и ходить пешком.

5. Избегать стрессовых ситуаций и учиться справляться с негативными эмоциями и мыслями, если они одолевают.

Немаловажно для людей старше 40 лет ежегодно проходить ЭКГ, при помощи которой можно будет вовремя распознать развитие того или иного заболевания сердца и начать своевременное лечение, дабы предупредить другие более серьезные недуги.
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