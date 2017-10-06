Почему осенью сало особенно полезно для здоровья?

Сало, по мнению медиков, является одним из самых полезных и необходимых для здоровья продуктом.Сало считается самым традиционным продуктом в украинской культуре. Наши предки называли его необыкновенно полезным, особенно в осенний и зимний период, когда одолевают холод и стужа.Здесь все можно объяснить с точки зрения анатомии человеческого организма и его жизнедеятельности. Как только температура воздуха окружающей среды снижается - организму требуется топливо или же простыми словами жир, который будет выполнять защитную функцию для внутренних органов. Собственно поэтому многие и набирают лишний вес за зиму.Помимо того, что сало имеет приятный вкус, оно еще и очень полезно. Во-первых, сало жирное, а значит с его помощью можно будет обеспечить организму ту самую защиту от холода. Во-вторых, сало содержит в себе множество витаминов, питательных веществ и микроэлементов, а также является отличным источником энергии.В 100 г соленого сала насчитывается более 800 калорий, а это больше половины суточной нормы для человека, не имеющего лишний вес и не страдающего ожирением. Поэтому в день вы можете съесть всего парочку ломтиков сала, общий вес которых не превысит 30 г. Только так вы останетесь при своем весе и заодно позаботитесь о здоровье.- снижает уровень холестерина;- очищает сосуды и укрепляет их стенки;- заботится о сердце и его молодости;- угнетает действие алкоголя на организм человека и не позволяет ядам всасываться в кровь;- помогает похудеть, ускоряя метаболизм и устраняя чувство голода;- улучшает состояние кожи, увлажняя и питая ее изнутри.Раньше женщины и молодые девушки смазывали кожу лица и рук салом, чтобы на холоде кожа не обветривалась. Этот способ не потерял свою эффективность, но стал менее популярным, хотя, по сути своей он является натуральным и абсолютно безвредным.Помните, необязательно налегать на жирное копченое сало, чтобы быть здоровым. Медики советуют кушать соленое сало в небольшом количестве, но каждый день, особенно осенью и зимой.