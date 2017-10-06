От каких болезней может спасти чай?

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Полезные для здоровья свойства чая включают в себя защиту от рака, раннего старения, болезней десен и зубов; чай также борется с усталостью и помогает при депрессии.Чай, несомненно, самый популярный напиток в мире, и результаты многочисленных исследований не оставляют сомнений в его целебных качествах. Полагают, что первыми открыли целебные свойства чая китайцы. Они считали его тонизирующим напитком, который замедляет старение, продлевает молодость, дарит долголетие и обеспечивает жизненной энергией. Только людям благородного происхождения было позволено пить чай, и долгое время о его целебных качествах знали только избранные. Когда напиток начал распространяться по всему миру, люди буквально сходили по нему с ума.Научное название чая camellia sinensis. Чай различают по аромату, вкусу, размеру листьев, нарезке, гранулам и т. д., что определяет его цену на рынке.От каких болезней спасает человека чай?Рак. Многочисленные исследования показали, что чай богат катехинами, которые имеют высокие антиоксидантные свойства и эффективно предупреждают опухоли и рак, особенно рак печени, кишечника, простаты, почек, груди и легких.Такие алкалоиды чая, как танин и кофеин, также помогают сдерживать рост раковых клеток.Старение и оксидация (окисление). Как давно верили в Китае и как доказано теперь, антиоксиданты в чае могут замедлить процесс старения, так как предупреждают нарушение свободными радикалами (оксидантами) обмена веществ и повреждение сосудистой, дыхательной и нервной систем оксидацией. Эти антиоксиданты эффективно нейтрализуют свободные радикалы. Зеленый чай и белый чай с добавлением лимонного сока или сока лайма еще более полезен в этом отношении. Чай также помогает приостановить потерю зрения, макулярную дегенерацию, ослабление мышц - негативных процессов, вызванных старением.Депрессия и усталость. Чай является сильным антидепрессантом и энергетиком. Алкалоиды танин и кофеин, присутствующие в чае, являются очень быстрыми и эффективными природными стимуляторами. Чай немедленно облегчает усталость, стимулирует мозг, поднимает настроение и устраняет сонливость. Он также согревает в холодное время года, причем его эффекты практически мгновенны. Присутствующая в чае аминокислота L-Theanine способствует живости мышления.Высокая температура, инфекции и иммунная система. Такие алкалоиды, как танин и кофеин, являются мощными дезинфицирующими средствами. Они имеют высокие антивирусные и бактерицидные свойства благодаря тому, что все алкалоиды (танин, кофеин, никотин и т. д.), в сущности, являются слабыми или сильными, но ядами для живых клеток. Если они употребляются в концентрированной форме или в больших дозах, они могут быть смертельными для человека, но в умеренных количествах они убивают только микробов. Именно поэтому чай помогает снизить температуру и предупредить инфекции. Наличие в чае антиоксидантов также укрепляет иммунную систему. Оксалаты и полифенолы также являются эффективными в сдерживании роста вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).Десны и зубы. Алкалоид танин, присутствующий в чае, обладает сильными вяжущими свойствами. Если чай употреблять без сахара, танин нейтрализует кислоты во рту, а также разрушает микробы, будучи щелочным по природе. Его вяжущие свойства помогают деснам крепче охватывать зубы, предохраняя их от расшатывания и выпадения. Танин также предупреждает выпадение волос и укрепляет их корни, если применяется наружно. Поэтому многие люди применяют для мытья волос черный чай.Диабет и обмен веществ. Чай стимулирует метаболизм, что приводит к снижению уровня сахара в крови. Таким образом он помогает людям, страдающим диабетом.Кожа и мышцы. Благодаря своим вяжущим свойствам чай укрепляет кожу и мышцы и придает облику моложавость.Другие полезные качества. Чай снимает стресс. Также он приносит временное облегчение при нервных расстройствах.Предостережение. Чай относится к продуктам, вырабатывающим привыкание, и поэтому существует риск зависимости от этого стимулятора. При его отсутствии зависимый человек может ощущать слабость и чувствовать себя измотанным; без него собственный энергетический уровень низок, поэтому такому человеку снова и снова приходится пить чай. Алкалоиды танин и кофеин с течением времени могут оказывать вредное действие и даже повреждать печень и легкие, если принимать их чрезмерно. Этот нежелательный эффект можно свести к минимуму добавлением в чай сока лимона или лайма, а также молока. Кроме того, чай в чрезмерных количествах или перед сном может вызвать сильную бессонницу и головную боль.