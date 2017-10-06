Современная косметика напичкана опасной химией

Никто особо не изучает этикетку на упаковке любимого крема или туши для ресниц. А зря. В настоящее время все больше покупателей внимательно изучают состав пищевых продуктов на этикетке в супермаркете, чтобы узнать о содержании в них Е или других добавок, однако при выборе средств для кожи далеко не все так же осторожны.К косметике следует относиться не менее осторожно. Ведь многое из того, что мы наносим на нашу кожу может не только вызвать раздражение, но и попасть в кровь. При этом самое ужасное в том, что немало продуктов для красоты наполнены опасным коктейлем из химических веществ, которые способны вызвать аллергию, бесплодие и даже раковые опухоли.Косметолог и дерматолог из Центра научных исследований и разработок натуральных средств ухода за кожей Джон Гамильтон, утверждает, что проблемы кожи от косметических средств находятся на пандемических уровнях. "Если мы рассмотрим ситуацию, которая была полвека назад, когда использование косметических средств было намного более ограничено, то заметим и низкий уровень заболеваний кожи. И только за последних двадцать лет у большого количества людей отмечаются заболевания кожи и также резкий рост случаев рака кожи".Одним из самых распространенных веществ, которые содержатся в средствах по уходу за кожей, является лаурисульфат натрия (SLS). Этот очищающий и пенообразующий агент используется повсеместно – от шампуней и моющих средств, до гелей для душа и умывания лица, и нередко вызывает раздражение. "Фактически SLS уничтожает естественную смазку на лице и лишает кожу натуральных жиров", - предупреждает основатель косметической компании Фиона Татта. "SLS часто связывают с контактным дерматитом, и кроме того молекулы вещества способны проникать в кожу".Еще одной распространенной причиной воспаления кожи является парафенилдиамид (PPD), который обнаружен в некоторых черных и коричневых красках для волос. Эти вещества запрещены для использования в Германии, Франции и Швеции из-за риска для здоровья и в некоторых других странах запрещены для использования в препаратах, контактирующих с кожей, однако во многих странах крупные мировые производители используют их в своих продуктах.Известный эксперт по уходу за кожей Тина Ричардс предупреждает, что PPD является опасным раздражителем и аллергеном, вызывающим контактный дерматит у некоторых людей. Также это вещество способно вызвать дерматит, что проявляется в покраснениях, отеках, и зуде. Эти симптомы могут проявляться только на линии роста волос или даже на ушах, шее и всем лице. В редких случаях это вещество способно вызвать пятна с изменением пигментации, красный и плоский лишай и хронические кожные заболевания.Косметологи и трихологи советуют подобрать себе натуральные красители, в которых используются растительные ингредиенты, такие как хна, индиго, кассии и грецкий орех.Отметим, что канцерогенные вещества, которые проникают в наш организм через кожу, представляют еще большую угрозу, чем те, которые попадают в организм с пищей. Ведь кожа поглощает опасные ингредиенты быстрее, чем желудок и они попадают непосредственно в кровь.