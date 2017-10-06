Польза красного вина оказалась мифом
Регулярное потребление вина в умеренных количествах не снижает риск сердечнососудистых патологий, сахарного диабета и не увеличит продолжительность жизни, как считалось ранее. Дело в том, что из вина нельзя вычленить отдельный компонент, пригодный для использования без алкоголя.
Сотрудники Университета Вашингтона отмели теорию о самостоятельной пользе ресвератрола. Доктор Сэмюэль Клеин вместе с коллегами в течение 12 недель тестировал ресвератрол на 29 женщинах, вступивших в менопаузу. Добровольцев поделили на две группы: контрольную и принимавших по 75 граммов вещества.
В итоге, несмотря на рост концентрации соединения, обмен веществ не менялся, как и уровень липидов плазмы крови и маркеров воспаления. Чувствительность к инсулину оставалась на прежнем уровне. Получалось, что соединение не работало.
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