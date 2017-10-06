Ученые подсчитали, на сколько лет курение сокращает жизнь
К таким выводам исследователи пришли на основании 15-летнего исследования более миллиона человек. В эксперименте принимали участие только женщины, так как они начали курить относительно недавно – в 50-60-х годах прошлого века.
"Курильщики, оставившие вредную привычку до достижения среднего возраста, сохраняют до 10 лет жизни", – рассказал один из руководителей исследования сэр Ричард Пето из Оксфордского университета.
Ученый отметил, что результаты исследования, скорее всего, относятся и к курильщикам-мужчинам.
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