Ученые подсчитали, на сколько лет курение сокращает жизнь

Женщины, бросившие курить до 30 лет, потеряют только месяц своей жизни, в то время как более взрослые курильщицы – минимум десять лет, передает Би-би-си.К таким выводам исследователи пришли на основании 15-летнего исследования более миллиона человек. В эксперименте принимали участие только женщины, так как они начали курить относительно недавно – в 50-60-х годах прошлого века."Курильщики, оставившие вредную привычку до достижения среднего возраста, сохраняют до 10 лет жизни", – рассказал один из руководителей исследования сэр Ричард Пето из Оксфордского университета.Ученый отметил, что результаты исследования, скорее всего, относятся и к курильщикам-мужчинам.