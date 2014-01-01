Как подарить себе 14 лет жизни?
Путь бутерброда
Чего мы только о себе, любимых, ни возомним… А вот наука утверждает, что мы — (всего-навсего?) результат взаимодействия между нашими генами и окружающей средой.
Все, что попадает в наш организм, проходит свой путь изменений (лишь немногие вещества покидают его в неизмененном виде). Путь этот удивительно сложен и включает в себя свыше 700 (!) реакций. Наш утренний бутербродик, упрощенно говоря, сначала активируется — расщепляется на микрочасти, питает нас энергией, однако образуя при этом токсичные вещества (свободные радикалы). А потом детоксифицируется — яды нейтрализуются и выводятся из организма.
Если два эти процесса уравновешены — все у нас отлично и жизнь хороша. Но если реакции первой фазы прошли правильно, а вторая фаза — детоксикация — недостаточна?
Увы, тогда вредные продукты в организме задерживаются, а для него организма это стресс. Тот самый оксидативный стресс, от которого быстро стареют клетки, а значит, и сам человек.
Но не только бутерброд виноват в том, что плохо прошел две фазы биотрансформации. Ответственность за слаженность процессов усвоения прежде всего несут наши гены.
Судьба или гены?
Именно гены и делают нас такими разными. От полиморфизма генов зависят не только отличия в цвете волос у брюнеток и блондинок, но и различия в обмене веществ, детоксикации у разных людей. Если ген изменен, то и белок, продукт гена, изменен, изменена и его активность.
В итоге у двух людей могут быть равные условия жизни, одинаковый возраст, и есть они будут одинаковые бутерброды, пусть даже и с икрой, но последствия окажутся различными. Что для одного хорошо, для другого — из рук вон плохо. А если копаться, так выяснится, что все дело в каком-нибудь гене под именем CYP1A2…
Такое вот строго научное подтверждение нашей уникальности.
Так что в рекламные призывы «Пейте томатный сок» наука теперь вносит уточнение: да, для многих граждан этот сок полезен, и пусть себе пьют. Но не мешает узнать, входите ли вы в число этих счастливчиков. Клинт Иствуд не ест мясо, и молодец, выглядит прекрасно, наверное, ему это на пользу. Но вы-то тут причем? Разве вы, прежде чем перейти на вегетарианство, прошли генетическое тестирование? Вдруг оно покажет, что вы — «носитель вариантных форм генов, отвечающих за гомоцистеиновый обмен»? То есть лично вам особенно нужны витамины группы B. А они лучше усваиваются из животной пищи. Если от нее отказаться, понадобится специальная витаминная коррекция. Иначе возрастает риск инфаркта.
В среднем индивидуальная программа питания, рассчитанная по генам, продлевает жизнь на 14 лет.
Или другой пример. Женщина 34 лет, между прочим, сама врач и очень следит за собой. Тем не менее холестерин у нее выше нормы. Генетический тест обнаружил ген, ассоциированный с повышенным уровнем холестерина. Помочь ей оказалось просто: чтобы уровень холестерина нормализовался, ей достаточно принимать препарат из дрожжей красного риса. Но ведь сначала надо было понять, почему несмотря на разумное питание холестерин все-таки повышался.
Гены нельзя изменить, но можно изменить окружающую среду, с которой они взаимодействуют. Если, например, наша судьба — повышенный риск остеопороза в пожилом возрасте, то хорошо бы узнать об этом лет в тридцать пять. Тогда судьбу можно изменить.
Пью, курю, а жива-здорова… почему?
Путь изменений — активации и детоксикации — проходит не только пища, но и все, что попадает в наш организм, — и лекарства, и дым сигарет…
Показывают по телевизору известную певицу. Прекрасно сохранившаяся женщина утверждает: «Выкуриваю пачку в день, и мама всю жизнь курила, и обе мы живы-здоровы. Просто надо плавать в бассейне, ходить в баню и курить только очень дорогой и хороший табак».
И мы думаем: вроде похоже на правду, выглядит эта женщина и в самом деле чудесно. Может, и мне сигаретка-другая не повредит? Иногда, в гостях, после бокала вина...
Но предположим, прежде чем последовать примеру другого человека, даже заслуживающего доверия и неглупого, мы все же проходим генетическое тестирование. И тут может выясниться, что лично у нас тот самый случай, когда риск заболеть раком легких в 40 (!) раз выше, чем у среднестатистического человека. И виноваты в этом гены «GSTM10/0 + CYP1A1 lle/val». То есть лично нам курить нельзя вовсе. Тут ни баня не поможет, ни бассейн.
Американцы уже подсчитали, что индивидуальный подход при назначении лекарств, основанный на генетических особенностях человека, может только в США предотвратить более 2 миллионов побочных реакций на медикаменты и 200 тысяч сердечных приступов в год. Человек получает знания о себе и вполне может сделать так, чтобы его неблагоприятные генетические особенности не реализовались.
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