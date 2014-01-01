Как подарить себе 14 лет жизни?

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В 1953 году ученые открыли ДНК, через 50 лет завершили расшифровку генома человека и установили, сколько у нас генов и какова их последовательность в молекуле ДНК. А сегодня каждый может заказать исследование своих собственных генов, чтобы узнать, как оставаться дольше здоровым и молодым.Путь бутербродаЧего мы только о себе, любимых, ни возомним… А вот наука утверждает, что мы — (всего-навсего?) результат взаимодействия между нашими генами и окружающей средой.Все, что попадает в наш организм, проходит свой путь изменений (лишь немногие вещества покидают его в неизмененном виде). Путь этот удивительно сложен и включает в себя свыше 700 (!) реакций. Наш утренний бутербродик, упрощенно говоря, сначала активируется — расщепляется на микрочасти, питает нас энергией, однако образуя при этом токсичные вещества (свободные радикалы). А потом детоксифицируется — яды нейтрализуются и выводятся из организма.Если два эти процесса уравновешены — все у нас отлично и жизнь хороша. Но если реакции первой фазы прошли правильно, а вторая фаза — детоксикация — недостаточна?Увы, тогда вредные продукты в организме задерживаются, а для него организма это стресс. Тот самый оксидативный стресс, от которого быстро стареют клетки, а значит, и сам человек.Но не только бутерброд виноват в том, что плохо прошел две фазы биотрансформации. Ответственность за слаженность процессов усвоения прежде всего несут наши гены.Судьба или гены?Именно гены и делают нас такими разными. От полиморфизма генов зависят не только отличия в цвете волос у брюнеток и блондинок, но и различия в обмене веществ, детоксикации у разных людей. Если ген изменен, то и белок, продукт гена, изменен, изменена и его активность.В итоге у двух людей могут быть равные условия жизни, одинаковый возраст, и есть они будут одинаковые бутерброды, пусть даже и с икрой, но последствия окажутся различными. Что для одного хорошо, для другого — из рук вон плохо. А если копаться, так выяснится, что все дело в каком-нибудь гене под именем CYP1A2…Такое вот строго научное подтверждение нашей уникальности.Так что в рекламные призывы «Пейте томатный сок» наука теперь вносит уточнение: да, для многих граждан этот сок полезен, и пусть себе пьют. Но не мешает узнать, входите ли вы в число этих счастливчиков. Клинт Иствуд не ест мясо, и молодец, выглядит прекрасно, наверное, ему это на пользу. Но вы-то тут причем? Разве вы, прежде чем перейти на вегетарианство, прошли генетическое тестирование? Вдруг оно покажет, что вы — «носитель вариантных форм генов, отвечающих за гомоцистеиновый обмен»? То есть лично вам особенно нужны витамины группы B. А они лучше усваиваются из животной пищи. Если от нее отказаться, понадобится специальная витаминная коррекция. Иначе возрастает риск инфаркта.В среднем индивидуальная программа питания, рассчитанная по генам, продлевает жизнь на 14 лет.Или другой пример. Женщина 34 лет, между прочим, сама врач и очень следит за собой. Тем не менее холестерин у нее выше нормы. Генетический тест обнаружил ген, ассоциированный с повышенным уровнем холестерина. Помочь ей оказалось просто: чтобы уровень холестерина нормализовался, ей достаточно принимать препарат из дрожжей красного риса. Но ведь сначала надо было понять, почему несмотря на разумное питание холестерин все-таки повышался.Гены нельзя изменить, но можно изменить окружающую среду, с которой они взаимодействуют. Если, например, наша судьба — повышенный риск остеопороза в пожилом возрасте, то хорошо бы узнать об этом лет в тридцать пять. Тогда судьбу можно изменить.Пью, курю, а жива-здорова… почему?Путь изменений — активации и детоксикации — проходит не только пища, но и все, что попадает в наш организм, — и лекарства, и дым сигарет…Показывают по телевизору известную певицу. Прекрасно сохранившаяся женщина утверждает: «Выкуриваю пачку в день, и мама всю жизнь курила, и обе мы живы-здоровы. Просто надо плавать в бассейне, ходить в баню и курить только очень дорогой и хороший табак».И мы думаем: вроде похоже на правду, выглядит эта женщина и в самом деле чудесно. Может, и мне сигаретка-другая не повредит? Иногда, в гостях, после бокала вина...Но предположим, прежде чем последовать примеру другого человека, даже заслуживающего доверия и неглупого, мы все же проходим генетическое тестирование. И тут может выясниться, что лично у нас тот самый случай, когда риск заболеть раком легких в 40 (!) раз выше, чем у среднестатистического человека. И виноваты в этом гены «GSTM10/0 + CYP1A1 lle/val». То есть лично нам курить нельзя вовсе. Тут ни баня не поможет, ни бассейн.Американцы уже подсчитали, что индивидуальный подход при назначении лекарств, основанный на генетических особенностях человека, может только в США предотвратить более 2 миллионов побочных реакций на медикаменты и 200 тысяч сердечных приступов в год. Человек получает знания о себе и вполне может сделать так, чтобы его неблагоприятные генетические особенности не реализовались.