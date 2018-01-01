ТОП-5 главных врагов женского здоровья

В бесконечной погоне за красотой многие женщины не замечают, что наносят непоправимый вред своему организму. Эксперты назвали 5 факторов, чтобы в борьбе за идеальную внешность не потерять здоровье.Самая распространенная «пытка» среди красавиц – голод. В борьбе за стройное тело в ход идут все методы, вплоть до полного отказа от пищи. Эксперты предупреждают, что голод приводит к нарушению ритма сердца, остеопорозу, запору, тошноте и выпадению волос. Еще одним коварным врагом женского здоровья является сидячий образ жизни. Это не только способствует отложению подкожного жира, нарушению осанки, но и часто ведет к гинекологическим заболеваниям, вследствие застойных явлений в области малого таза. Также туфли на шпильке приводят к деформации стоп и нарушению осанки.Многие девушки предпочитают носить тесную одежду, например, обтягивающие и корректирующее белье. Гинекологи всего мира решительно протестуют против постоянного ношения этой детали гардероба, ведь это чревато целым букетом заболеваний «по женской части». Также важно одеваться по сезону, ведь переохлаждение приводит к развитию воспалительных заболеваний женских половых органов.