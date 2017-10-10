Ученые сообщили, чем полезен отказ от секса

Отказ от занятий сексом укрепляет отношения. Так считают специалисты из Канады.Для проведения научного эксперимента ученые позвали 185 человек возрастом 18-65 лет. Они выяснили, что отношениями довольны те, кто совершенно спокойно способен отказаться от секса ради блага своей второй половинки, которая не хочет интимной близости. Те лица, кого эти отказы расстраивают, утверждают о меньшей удовлетворенности такими отношениями. Данное заключение действительно как для мужчин, так и для женщин.На втором этапе опыта эксперты опросили более двух сотен пар, которые должны были навстречу своему партнеру. В итоге оказалось, что способность понять свою вторую половинку является одним из проявлений заботы в отношениях. Девушек больше интересуют те мужчины, которые понимают их нежелание близости. В большей части это происходит у пар, желающих родить детей.