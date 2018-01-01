Симптомы рака горла, которые нужно знать
Этот вид рака поражает прежде всего людей старше 50 лет.
С ростом средней продолжительности жизни растет и заболеваемость раком горла. Чаще эта болезнь бывает у мужчин.
Важно знать ее ранние симптомы и иметь в виду, что то, что кажется нам «простым» герпесом, язвочками, воспалением горла, может оказаться одним из признаков опасного заболевания.
Многие считают, что рак горла бывает только у курильщиков, но это не так. Заболеть этой болезнью могут и некурящие.
Очень важно знать о ее ранних симптомах, которые помогут обнаружить болезнь на ее ранней стадии.
В большинстве случаев рак горла или гортани развивается в виде карциномы.
Это уплотнения на поверхности слизистой (кожи), покрытые тонкими плоскими чешуйками. То есть они не очень похожи на простые язвочки.
Люди со слабой иммунной системой, привыкшие к инфекциям ротовой полости, к язвочкам во рту и кровоточащим деснам, часто воспринимают симптомы рака горла, гортани как свои обычные «болячки».
Но врач при осмотре ротовой полости может обнаружить эти симптомы.
Затем проводится биопсия, которая дает точный ответ на вопрос — есть этот вид онкологического заболевания или его нет.
Познакомимся подробнее с его основными симптомами.
Изменения в ротовой полости
- На ранней стадии рака горла в ротовой полости появляются маленькие язвы, которые не заживают.
- В области языка, на деснах и даже на губах появляются красноватые или белые пятна.
- Любые необычные изменения в ротовой полости, которые не исчезают за несколько дней, нужно обсудить с врачом.
- Болевые ощущения, которые со временем становятся все сильнее
- Как правило, при этой болезни бывают боли при жевании и глотании. Если у больного вставные челюсти, он замечает, что они тоже начинают вызывать боли, десны начинают кровоточить.
- Говорить тоже становится больно.
- Больно двигать языком и даже прикасаться к челюсти.
- Боль может появляться и в ушах.
- Ощущение кома в горле
- Если трудно глотать, чувствуется жжение в области миндалин и при кашле иногда откашливается кровь, ни в коем случае нельзя оставлять эти симптомы без внимания.
Часто эти симптомы бывают не связаны с каким-то серьезным заболеванием, и опухоль — если она появилась в гортани — может быть доброкачественной. Но в любом случае важно как можно раньше установить диагноз, поэтому нужно серьезно относиться к этим симптомам.
Потеря веса, для которой нет особых причин
Онкологические заболевания обычно вызывают потерю веса. При раке горла больные часто перестают испытывать чувство голода, и они нередко не могут нормально жевать.
Кроме этого, сильно ослабляется иммунная защита организма, из-за этого тоже человек теряет вес.
Можно ли предотвратить рак горла?
Мы уже не раз писали о том, что ни одну болезнь нельзя предотвратить на 100%.
Но если предотвратить болезнь не удалось, можно в какой-то степени контролировать ее развитие, замедлить ее и уменьшить симптомы.
Данный тип рака связан с действием различных факторов:
- Курение.
- Употребление алкоголя.
- Вирус папилломы человека (ВПЧ). Разновидность этого вируса, связанная с развитием рака горла и гортани — ВПЧ16 (VPH16).
- Ультрафиолетовое облучение. Рак губы, например, часто бывает у людей, работающих вне помещения и получающих большие дозы солнечного излучения.
- Несбалансированное питание и слабая иммунная система.
- Генетические болезни, такие как анемия Фанкони.
Зная эти факторы риска и принимая соответствующие меры, можно значительно уменьшить риск заболевания.
Для этого нужно бросить курить, разнообразно и сбалансированно питаться, пользоваться солнцезащитными средствами для кожи и для губ.
И важно не поддаваться страху. Например, не бояться обратиться к врачу-онкологу, чтобы пройти обследование.
Нужно принимать необходимые меры предосторожности и всегда помнить, что заботу о своем здоровье нельзя откладывать «на потом».
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