Как лучше заботиться о себе: 4 полезных совета

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Мы часто забываем об этом, находя самые разные причины. Между тем внимательное отношение к себе исключительно важно для нормального функционирования, ведь именно оно помогает нам успешно справляться с повседневными трудностями. Семейный психотерапевт Лесли Сантана рассказывает о том, как определить, правильно ли вы заботитесь о себе.В психотерапии важно сразу оценить, как у клиента обстоят дела с заботой о себе – именно в этой области обычно лежит ключ к выздоровлению. К сожалению, нередко ее понимают совершенно неправильно, приравнивая к эгоизму и потаканию всем своим прихотям.Что же имеют в виду психотерапевты, советуя о себе заботиться? Почему забота так важна? Когда она наиболее эффективна?Давайте разбираться.1. ОТЛИЧАЙТЕ САМОВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТ ПОТАКАНИЯ СВОИМ ПРИХОТЯМСамовосстановление продуктивно, потакание себе – с точностью до наоборот. Гораздо полезнее уделить 10 минут в день анализу того, что провоцировало вашу злость и агрессию в течение дня, чем проводить час в маникюрном салоне.Конечно, не стоит отказываться от маленьких удовольствий и мучить себя чувством вины за них. Но забота о себе всегда должна быть направлена на улучшение психического и физического здоровья.Разобравшись в том, что вызывает у вас негативные чувства, вы больше узнаете о самих себе, и это знание пригодится вам в будущих стрессовых ситуациях.А если уж собрались на маникюр или к парикмахеру, то вот вам небольшой совет: подобные процедуры – отличная возможность попрактиковать глубокое осознанное дыхание.2. ОТЛИЧАЙТЕ ПСЕВДОЗАБОТУ ОТ ЗАБОТЫ НАСТОЯЩЕЙПсевдозабота кажется похожей на настоящую заботу, но все же их стоит различать.Яркий пример – шопинг. Предположим, что после двух недель депрессивного состояния вы решили порадовать себя новыми покупками. Весьма вероятно, что вы получите радость от этого процесса и ваше настроение на время улучшится. Проблема в том, что нередко мы полностью подменяем настоящую заботу подобными суррогатами. Псевдозабота может принести лишь временное облегчение, поскольку никак не затрагивает истинные причины нашего сниженного настроения или других беспокоящих нас симптомов.Вместо этого попробуйте вести дневник, записывая свой внутренний диалог.3. НАУЧИТЕСЬ СПРАВЛЯТЬСЯ С ТРУДНОСТЯМИОб этом умении часто говорят довольно расплывчато, а между тем важно понимать, что именно оно в себя включает. Забота о себе – это отражение ваших отношений с самим собой, а умение справляться с трудностями укрепляет эти отношения.Если вы плохо переносите трудности, скорее всего, отношения с самим собой у вас развиты слабо. Укрепляя эти отношения, не забывайте, что важно учиться справляться с трудностями здоровыми, правильными методами.4. ПОМНИТЕ О СВЯЗИ РАЗУМА, ТЕЛА И ДУШИКак мы уже говорили, забота о себе всегда направлена на укрепление психологического здоровья и благополучия.Планируя заботу о себе, оцените то, как вы функционируете на психологическом, физическом и духовном уровнях. Чтобы работа над собой давала долгосрочные результаты, заведите привычку регулярно оценивать ситуацию. В первую очередь обращайте внимание на проблемные сферы.Это не обязательно потребует у вас много времени или денег. При этом забота крайне важна для поддержания здоровья. Если не знаете, с чего начать, попробуйте поэкспериментировать с различными видами медитации, составьте список целей, учитесь выражать благодарность, начните вести дневник, попробуйте глубокое дыхание и упражнения на мышечную релаксацию. Главное – сделайте наконец первый шаг навстречу самим себе!