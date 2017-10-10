Прыщи влияют на состояние нервной системы

Как утверждают медики, то, что многие подростки выдавливают угри и в процессе этого далеко неэстетичного занятия успокаиваются, является признаком так называемого обессивно-компульсивного синдрома, к которому приводит срыв нервной системы. И хотя выявить причинно-следственную связь между психическим состоянием подростка и прыщами весьма сложно, специалисты не сомневаются: угри значительно снижают качество жизни юного поколения.А если учесть, что, по различным данным, от регулярного появления прыщей страдают от 60 до 85% молодых людей в возрасте от 12 до 25 лет и 11% из них продолжают испытывать «прелести» угревой болезни после преодоления данного возрастного рубежа, то масштабы проблемы кажутся и вовсе колоссальными. При этом психологи утверждают: около 80% подростков считают самым непривлекательным в человеке именно кожные высыпания. На фоне последней цифры кажется неудивительным, что появление прыщей способно испортить планы на выходные, привести к психологическим травмам и даже нервным срывам.Между тем, дерматологи напоминают, что ситуацию с угрями не следует доводить до критической точки, тем более что сейчас существуют специальные средства, с помощью которых можно эффективно бороться с прыщами. Между тем то, что в просторечье именуется прыщами, может быть проявлением различных болезней. Поэтому медики рекомендуют не увлекаться самолечением, а обратиться врачу-дерматологу, который поможет подобрать косметическое или лекарственное средство для каждого конкретного случая.