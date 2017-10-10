Что делать с разбитым градусником?

Наверное, каждый из нас побывал в подобной ситуации: неосторожное движение — и разбился термометр. Жидкий металл мгновенно разлетелся мелкими брызгами-шариками. Известно, что даже небольшое количество ртути, "сбежавшей" из оболочки стеклянного термометра, опасно... В закрытом помещении при длительном вдыхании это угрожает серьезными проблемами. По утверждениям специалистов, отравление жидким металлом протекает медленно, продолжительное время без четких симптомов заболевания — обозначается слабость, раздражительность, тошнота, похудение. В результате ртутное отравление приводит к неврозу и поражению почек.Так что убирать это серебристое вещество нужно тщательно и быстро. Как именно? Предлагаем советы оперативно-спасательной службы.Прежде всего нужно немедленно вывести из помещения детей: блестящие шарики выглядят очень привлекательно, и малышня может их проглотить. В этом случае без помощи врача не обойтись — ртуть может вызвать серьезные повреждения слизистых оболочек пищеварительного тракта. Также нужно изолировать животных — шерсть легко вбирает ртуть и становится источником испарения металла.Место, где она разлита, лучше подсветить. Для этого на некотором расстоянии от загрязненного участка поставьте электрическую настольную лампу так, чтобы свет падал на ртутную лужицу сбоку. Тогда все серебристые капли будут видны, как на ладони, и можно будет приступать к их сбору, надев на руки резиновые перчатки и защитив открытые участки кожи.Веник или жесткая щетка для сбора ртути не подходят, лучше всего собирать ртутные горошины, накатывая их на лист бумаги другим мягким листом. Также удобно собирать ее ватным тампоном, смоченным растительным маслом.Жидкость, попавшую в щели пола, нужно посыпать песком, вместе с которым она легко выметется мягкой кисточкой на бумагу. Можно использовать кусочки ваты, смоченные 0,2% раствором марганцовки. С ваты или с листа бумаги ртуть нужно аккуратно стряхивать в наполненную водой или раствором марганцовки стеклянную емкость. Туда же высыпьте песок, который содержит ртутные частички, и ртуть, оставшуюся в разбитом термометре. Можно также "засосать" шарики в резиновую грушу.Для обеззараживания (ведь частички ртути могут быть настолько малы, что их не видно) надо провести дезинфекцию. Место разлива нужно смочить 0,2% раствором марганцовки или мыльно-содовым раствором (30 г соды и 40 г мыла на литр воды). Неплохо протереть любым из этих растворов близко расположенные от загрязненного участка деревянные и металлические поверхности. Через 1,5-2 суток дезинфицирующий раствор можно смыть чистой водой.Если ртуть попала на одежду, то ее необходимо срочно обработать: сначала промыть в холодной воде на протяжении 30 минут, потом еще 30 минут — в мыльно-содовом растворе при температуре 70-80° С, потом 20 минут при такой же температуре в щелочном растворе и хорошо прополоскать в холодной воде.После всех этих процедур ликвидатору маленькой ртутной аварии для профилактики отравления нужно пить как можно больше жидкости, поскольку ртутные образования выводятся из организма через почки.