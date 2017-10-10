Чистить уши вредно для слуха, заявляют американские врачи

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Американские медики призывают оставить ушную серу в покое и не удалять смесь омертвевшей кожи и волос. Врачи Университета Техаса говорят, что сера фактически защищает наши уши, поскольку обладает смазочными и антибактериальными свойствами.Отоларингологи сформулировали новые руководящие клинические принципы, согласно которым уши не надо специально очищать от серы, если человек не испытывает никаких проблем со слухом. В том числе эти советы касаются самостоятельной очистки в домашних условиях – простая ватная палочка может наоборот навредить ушам и ввести вещество глубже в организм.В то же время эксперты здравоохранения говорят, что люди, носящие слуховой аппарат, наиболее вероятно разовьют проблемы с закупоркой ушного отверстия серой и даже повреждением устройства по этой причине. Такие проблемы распространены среди людей старше 65 лет – данной возрастной категории следует посещать специалиста несколько раз в год. Когда серные железы блокируют 80 или больше процентов диаметра ушного канала, они способствуют ухудшению слуха, но в остальных случаях секреция безопасна и даже необходима для нормальной работы слуховых каналов.