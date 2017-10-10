Чистить уши вредно для слуха, заявляют американские врачи
Отоларингологи сформулировали новые руководящие клинические принципы, согласно которым уши не надо специально очищать от серы, если человек не испытывает никаких проблем со слухом. В том числе эти советы касаются самостоятельной очистки в домашних условиях – простая ватная палочка может наоборот навредить ушам и ввести вещество глубже в организм.
В то же время эксперты здравоохранения говорят, что люди, носящие слуховой аппарат, наиболее вероятно разовьют проблемы с закупоркой ушного отверстия серой и даже повреждением устройства по этой причине. Такие проблемы распространены среди людей старше 65 лет – данной возрастной категории следует посещать специалиста несколько раз в год. Когда серные железы блокируют 80 или больше процентов диаметра ушного канала, они способствуют ухудшению слуха, но в остальных случаях секреция безопасна и даже необходима для нормальной работы слуховых каналов.
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