Наказание за врачебные ошибки могут изменить

В Следственном комитете обсуждается возможность изменения наказания за медицинские ошибки, которые врачи совершают в ходе осуществления своей профессиональной деятельности: те неверные решения или халатность, которые в итоге ухудшают здоровье пациентов.Сейчас за врачебные ошибки наказывают – по крайней мере, если речь идет об уголовных делах – по единственной статье. Ст. 109 УК РФ предусматривает наказание за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.Поскольку статья всего одна, ее нормы являются достаточно общими. На совещании следователи предложили уточнить эти нормы, разработав более подробное руководство к действию. В Минздраве инициативу поддержали, пообещав также внести изменения во внутренние процедуры, чтобы в случае надобности следствие могло провести экспертизу быстрее и качественнее.Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что в некоторых регионах, среди которых в том числе и столица России, количество ошибок, допускаемых врачами, растет. Ранее о медицинских ошибках говорили, например, в Роспотребнадзоре: в мае специалисты ведомства выявили некоторое количество случаев нарушения процедуры вакцинации, в результате чего пострадали пациенты, получившие осложнения после прививки.Следователи считают, что новые нормы помогут более точно классифицировать преступления и назначать более справедливое наказание за совершенные деяния. В какие сроки будет подготовлен новый законопроект – пока не сообщается.