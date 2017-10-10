Ученые назвали пять частей тела, которые скоро исчезнут

Группа международных ученых проанализировали анатомию человека и назвали пять частей тела, которые скоро совсем исчезнут. По словам специалистов, эти части тела уже давно потеряли актуальность для современного человека.Ученые утверждают, что со временем у человека пропадет длинная ладонная мышца, так как она совершенно бесполезна для современного человека. С её помощью древние люди цепко хватались за ветки, но сейчас у человечества нет такой необходимости. Также сотрется и копчик, на котором ранее у древнего человека находился хвост для равновесия. Ученые говорят, что в будущем у человека станет намного меньше волос на теле, так как нет необходимости при помощи волосяного покрова контролировать температуру тела.Пропадут и зубы мудрости, которые ранее помогали человеку пережёвывать трудную пищу, а сейчас только доставляют неудобства. Кроме того, исчезнут и носовые пазухи, так как для современного человека они являются ненужными.