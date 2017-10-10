Как цена лекарства влияет на количество побочных эффектов

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В Германии провели очередное исследование, посвященное эффекту ноцебо. Он противоположен эффекту плацебо: принимая плацебо, пациенты сами себя убеждают, что оно им помогает, а принимая ноцебо – что оно им, наоборот, вредит. В частности, эффектом ноцебо могут обладать слишком дорогие препараты – исследователи из Университетской клиники Гамбург-Эппендорф (University Medical Center Hamburg-Eppendorf) выявили, что покупатели таких лекарств могут ощущать повышенную интенсивность побочных эффектов.В экспериментах попросили участвовать 49 добровольцев. Каждый из них получил на руки один из двух кремов, которые якобы помогали от зуда. Обеим группам сообщили, что в результате применения крема кожа может стать более чувствительной к боли. Первая группа получила средство, на упаковке которого была указана высокая цена, крем второй группы якобы был более дешевым. На самом деле ни одно из средств не имело в своем составе активных ингредиентов, о чем добровольцы, разумеется, не знали.После того, как участники нанесли крем на предплечья, ученые предложили им пройти стандартный тест на боль. На руки людей воздействовали умеренно высокой температурой. В группе «дешевого крема» люди практически не ощущали дискомфорта, а вот те, кто пользовался «дорогим», в среднем начали ощущать умеренную боль. При этом они не выдумывали эти ощущения – сканирование мозга показало, что некоторые его регионы у членов этой группы были более активны. Возможно, это происходит потому, что люди подсознательно ожидают, что более дорогое средство будет более сильным – и, соответственно, его побочные эффекты также будут более явными. Как можно использовать результаты исследования – пока неясно, но понятно одно: ожидания людей оказывают значительное влияние на действенность лекарств.