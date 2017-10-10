Как цена лекарства влияет на количество побочных эффектов
В экспериментах попросили участвовать 49 добровольцев. Каждый из них получил на руки один из двух кремов, которые якобы помогали от зуда. Обеим группам сообщили, что в результате применения крема кожа может стать более чувствительной к боли. Первая группа получила средство, на упаковке которого была указана высокая цена, крем второй группы якобы был более дешевым. На самом деле ни одно из средств не имело в своем составе активных ингредиентов, о чем добровольцы, разумеется, не знали.
После того, как участники нанесли крем на предплечья, ученые предложили им пройти стандартный тест на боль. На руки людей воздействовали умеренно высокой температурой. В группе «дешевого крема» люди практически не ощущали дискомфорта, а вот те, кто пользовался «дорогим», в среднем начали ощущать умеренную боль. При этом они не выдумывали эти ощущения – сканирование мозга показало, что некоторые его регионы у членов этой группы были более активны. Возможно, это происходит потому, что люди подсознательно ожидают, что более дорогое средство будет более сильным – и, соответственно, его побочные эффекты также будут более явными. Как можно использовать результаты исследования – пока неясно, но понятно одно: ожидания людей оказывают значительное влияние на действенность лекарств.
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Добавил student в категорию Фармакология
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