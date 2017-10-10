ТОП-10 полезных привычек, ведущих к похудению

Если вы мечтаете о подтянутом теле, здоровой коже и горящих глазах, то в первую очередь вам стоит обратить внимание на то, с чего вы начинаете свой день. Если эти 10 советов обернутся для вас ежедневной привычкой, то каждое утро станет идеальным и подарит вам не только отличную фигуру, но и заряд бодрости на целый день.Выпивайте стакан тёплой воды натощакПопробуйте начать своё утро со стакана тёплой воды. Выпитая натощак вода улучшает пищеварение и кровообращение, способствует потере веса и выводит токсины из организма.Обязательно завтракайте!В противном случае вы рискуете сорваться и переесть в течение дня. Съешьте что-нибудь в первые пару часов после подъёма.Добавьте перцаВо-первых, он сделает вкуснее омлет, авокадо и сэндвичи. А во-вторых, активные компоненты чёрного перца будут препятствовать образованию новых жировых клеток.Готовьте заранееЗалив кипятком овсянку накануне вечером, вы гарантируете себе полезный завтрак. Даже если вы случайно проспите звонок будильника, вам не придётся отказываться от здоровой еды и покупать что-то вредное по пути на работу или учёбу.Тренируйтесь натощакСпорт на голодный желудок помогает белкам, жирам и углеводам откладываться в виде жировой клетчатки в самых минимальных количествах. Такие тренировки учат ваше тело расходовать энергию более эффективно и не тратить её попусту, повышают эффективность хранения гликогена в мышцах.Контрастный душПринимать контрастный душ по утрам очень полезно для нашего тела. Под действием горячей воды поры кожи открываются, а кровяные сосуды начинают расширяться. В итоге из организма выводятся шлаки. А переменное действие тепла и холода помогает сосуды стать сильнее, а организму выносливее.Полезный перекусВозьмите из дома что-то полезное на тот самый случай, если захочется перекусить. Откажитесь от фастфуда в пользу фруктов, йогурта или протеиновых батончиков. Они не только полезнее, но и вкуснее очередной булочки.Пейте зелёный чайБлагодаря содержащимся в нём катехинам (веществам, которые заставляют организм использовать больше энергии и тем самым затрачивать больше питательных веществ на её выработку), чай ускоряет метаболизм и способствует сжиганию жира.Поставьте себе цель!Купите себе что-то красивое на два размера меньше или запланируйте отпуск на море. Нет ничего проще, чем поставить себе достойную цель и идти к ней!ВысыпайтесьЕсли вы решите встать пораньше, чтобы заняться спортом, приготовить вкусный завтрак или помедитировать, помните, что для этого нужно пораньше лечь. Спите столько, сколько вам необходимо, чтобы весь день оставаться бодрым и полным сил.