Здоровье сердца и сосудов: принципы питания

По своей распространенности заболевания сердца и системы кровообращения давно занимают лидирующие позиции. И все же, несмотря на то, что подобные недуги трудно поддаются лечению, помочь больному вполне возможно, и не только терапевтически. В частности, медики настоятельно рекомендуют придерживаться принципов рационального питания, соблюдать установленные диеты, которые разработаны достаточно хорошо.В настоящее время наиболее распространенным заболеванием сердца является ишемическая болезнь с приступами стенокардии, а самое распространенное заболевание сосудов – нарушение их тонуса, которое может привести к спазмам и повышению давления. Реже встречается снижение артериального давления, но и оно возникает из-за нарушения сосудистого тонуса. Если давление «скачет», сердце бьется неровно, голова кружится, а врачи при обследовании не находят объективных причин для такого состояния, то говорят о развитии вегето-сосудистой дистонии.Чаще всего причиной ишемии и гипертонии становятся атеросклеротические изменения сосудов сердца и напряженный ритм жизни при отсутствии полноценного отдыха. Болезнь легче предупредить, чем лечить, поэтому важно знать, что следует предпринять для того, чтобы сохранить здоровье и как можно меньше зависеть от лекарств. На начальных стадиях развития болезни здоровое питание может оказать неоценимую помощь. А если сосуды уже повреждены, то соблюдение диеты просто необходимо.Принципы правильного питания для людей с повышенным уровнем холестерина в крови, атеросклерозом и другими болезнями сердца сводятся к следующим важным моментам.• Питание должно быть разнообразным. Желательно использовать в течение дня не менее 20 видов продуктов, чтобы полностью обеспечить организм необходимыми веществами.• Вместо мяса рекомендуется чаще употреблять рыбу, птицу, бобовые (горох, фасоль, чечевицу).• Включать в свой рацион морепродукты, богатые йодом.• Предпочтение следует отдавать нежирным сортам мяса, удалять видимый жир, а с курицы – кожу. Порции мяса, рыбы или птицы должны быть небольшими (90–100 г в готовом виде). Красное мясо (говядину, баранину) рекомендуется употреблять не чаще 2 раз в неделю.• Ограничить употребление субпродуктов.• Мясные и рыбные бульоны допустимы, но не более 2 раз в неделю.• Ограничить употребление продуктов с повышенным содержанием животных жиров, которые увеличивают риск развития атеросклероза и ожирения.• Для приготовления пищи использовать в основном растительные масла: оливковое, кукурузное, подсолнечное, соевое (до 2 ст. л. в день).• Рекомендуется употреблять не более 2–3 яичных желтков в неделю.• Стараться реже включать в рацион кондитерские изделия, сливочное мороженое, пломбир.• Отдавать предпочтение молочным продуктам с низким содержанием жира; употреблять несладкие йогурты, кефир жирностью до 1 %, творог жирностью 0–4 %, белый сыр.• Постоянно контролировать свой вес.• Есть больше фруктов и овощей (не менее 400 г в день). В овощах и фруктах содержатся витамины группы B, С и клетчатка, которая способствует выведению лишнего холестерина. В качестве заправок для салатов использовать растительное масло, отказаться от майонеза, ограничить употребление сметаны.• Включать в ежедневное питание каши, хлеб из муки грубого помола (но без сливочного масла). В каши добавлять грецкие орехи, миндаль, сухофрукты.• Готовить пищу на пару, отваривать, запекать.• Отказаться от алкоголя (за исключением небольшого количества натурального красного сухого вина).• Ограничить количество поваренной соли в блюдах; категорически запрещается употреблять пересоленную пищу. Рекомендуется готовить пищу без соли, а соль добавлять в минимальном количестве уже в приготовленные блюда. Вкус недосоленной пищи можно улучшить, добавив лимонный сок, корицу, зелень.Для улучшения работы сердечной мышцы и выведения избыточной жидкости из организма следует употреблять продукты, содержащие калий: овощи, фрукты, ягоды, соки. Особенно богаты калием капуста, тыква, абрикосы, чернослив, курага, изюм, плоды шиповника, виноград, бананы, брокколи, печеный картофель, киви, цитрусовые. Эти продукты также способствуют нормализации давления.Очень важно обеспечить поступление в организм солей магния, они оказывают сосудорасширяющее действие и способствуют профилактике спазмов сосудов.Источниками магния являются ржаной и пшеничный хлеб с отрубями, овсяная, пшенная, ячневая, гречневая крупы. Много магния в моркови, свекле, листьях салата, зелени петрушки, ягодах черной смородины, орехах.Необходимо исключить употребление крепко заваренного чая и кофе, они оказывают возбуждающее действие на сердечнососудистую и нервную системы. Кофеин и другие тонизирующие вещества могут стать причиной учащенного сердцебиения, бессонницы и повышенного артериального давления.Чтобы не перегружать работу сердечнососудистой системы, следует уменьшить общее количество жидкости до 1–1,2 л в сутки, включая чай, компот, молоко, суп.При избыточной массе тела важно постепенно худеть. При уменьшении массы тела на 10 % цифры артериального давления снижаются на 5–10 мм рт. ст.Необходимо снизить калорийность принимаемой пищи, ограничив употребление сахара, варенья, мучных изделий, хлеба и др. Весьма эффективны разгрузочные дни (назначение которых возможно только по рекомендации лечащего врача), их устраивают обычно 1 раз в неделю, лучше в выходной день.Употребление яиц следует ограничить, однако совсем отказываться от них не стоит, поскольку в яичных желтках холестерин содержится в наиболее рациональной пропорции с лецитином.Не менее полезно употребление льняного семени. Кардиологи установили, что его прием обеспечивает надежную защиту от образования тромбов и закупорки артерий, приводящей к инфаркту, что объясняется содержанием в семени жирных кислот омега-3.Риск инфаркта при этом снижается на 46 %. Для этого в день достаточно употреблять 2 ст. л. льняного семени, его также можно добавлять в каши, салаты и другие блюда.Каша из прокаленного пшена богата полезным для сердца калием и показана всем без исключения сердечным больным. Для ее приготовления пшено следует прокалить на очень сильном огне, но при этом оно не должно изменить свой цвет. Из круп также полезна овсяная (желательно не мелкого помола) и овсяные отруби.Большое количество магния и калия содержится в сухофруктах. Для гипертоника, который любит сладкое, это прекрасная возможность заменить кондитерские изделия, в том числе конфеты, пирожные, печенье.Апельсины, грейпфруты снижают артериальное давление, понижают уровень холестерина, предупреждают развитие сердечной недостаточности. Пектины (растворимые волокна) цитрусовых, как губка, «собирают» плохой холестерин и прочие токсины. Кроме того, в пектинах содержится много калия, витамины С и Р, что благотворно сказывается на эластичности сосудов. Последние исследования доказали поразительный факт: цитрусовый пектин нейтрализует белок галектин-3, тем самым защищая сердце от рубцевания тканей. Обычно у людей старше 50 лет уровень галектина-3 повышен. Пектин содержится в мякоти, поэтому цитрусовые нужно есть целиком, а не просто пить сок. Употребление 2–3 грейпфрутов в неделю существенно снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.Абрикосы, курага, урюк – незаменимые «плоды солнца», в которых содержатся витамины группы В, аскорбиновая кислота, каротин, пектиновые вещества, ферменты, минеральные соли, органические кислоты. Именно из-за высокого содержания калия абрикосы и курага считаются одними из обязательных продуктов при заболеваниях сердца и являются эффективным профилактическим средством.Употребление капусты предотвращает развитие атеросклероза на ранней стадии. Капуста обладает также мощным антиоксидантным действием. В ней содержится глюкорафанин, который активирует защитный белок Nrf2; в результате на стенках артерий создается подобие тефлонового покрытия, что препятствует закупорке сосудов.Темный шоколад снижает артериальное давление и является мощным антиоксидантом. Ученые обнаружили, что люди некоторых племен Панамы имеют удивительно низкий уровень артериального давления по сравнению с соседями. У них практически отсутствует гипертония, они очень медленно стареют. Американские исследователи разгадали этот феномен. Оказывается, люди питаются практически необработанным какао, в котором содержится более 300 полезных соединений. К сожалению, от шоколада, который продается в наших магазинах, пользы не очень много, поскольку после промышленной обработки он теряет много ценных веществ. Но в темном шоколаде их все же гораздо больше, чем в молочном.Употребление некоторых видов рыбы, таких как сардина, лосось, тунец, способствует снижению уровня триглицеридов и мягкого («плохого») холестерина. В сардине содержится большое количество жирных кислот омега-3, играющих главную роль в поддержании здоровья сердца. Употребление рыбы 2 раза в неделю на 38 % снижает риск развития ишемической болезни сердца. Морская и речная рыба более полезна, чем выращенная на ферме.Чечевица не просто снижает артериальное давление, но и нормализует его. Кроме белка и растительных волокон, в чечевице содержится много фолиевой кислоты, магния и калия, что весьма полезно для работы сердца. Особенно полезна проросшая чечевица и блюда из нее.Орехи (любые) богаты жирными кислотами омега-3, моно– и полиненасыщенными жирами, которые полезны для работы сердца. Миндаль борется с фатальной аритмией сердца, понижает уровень ЛПНП (липопротеины низкой плотности, «плохой» холестерин), уменьшает поглощение холестерина из пищи, а также нормализует его уровень в крови.Гранат особенно полезен для профилактики атеросклероза и дефицита железа в крови. Гранатовый сок обладает уникальным антиоксидантным действием и блокирует образование холестериновых бляшек в крови и налета на стенках сосудов.Безусловно, составление рациона для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями должно осуществляться под контролем кардиолога, а также врача-диетолога. Ведь многое зависит от формы и степени заболевания, а также от различных осложнений и сопутствующих заболеваний, индивидуальной непереносимости, возраста, пола и других важных факторов.