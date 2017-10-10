Склероз: 3 эффективных натуральных средства в помощь

Склероз – уплотнение органов, стенок сосудов и тканей. Чаще всего его жертвой становятся сосуды головного мозга, что может привести к инсульту.Лимон занимает одно из важных мест в народной медицине для лечения склероза.Рецепт 1Сок 0,5 лимона залейте 150 мл кипяченой воды, добавьте 1 ч. л. меда. Выпейте на ночь. Курс – не менее 30 дней.Рецепт 2Выжмите сок из 3 лимонов. Мелко нарежьте 300 г чеснока, залейте в стеклянной посуде лимонным соком, завяжите чистой тканью. Настаивайте не менее 24 часов. Принимайте, разводя 1 ч. л. настоя стаканом кипятка, 2 раза в день. Перед употреблением взбалтывайте.Рецепт 3Головку чеснока средних размеров очистите, разотрите в кашицу, положите в стеклянную банку и залейте стаканом нерафинированного подсолнечного масла. Поставьте в холодильник на нижнюю полку и настаивайте 24 часа. Приготовьте 1 ч. л. лимонного сока, смешайте его с 1 ч. л. чесночного масла. Принимайте 3 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения – от 1 до 3 месяцев.