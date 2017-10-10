Специалисты назвали простой способ продлить жизнь

Предотвратить преждевременную смерть помогает бег.Зарубежные исследователи провели несколько опытов, и выяснили, что бег с утра очень позитивно влияет на здоровье человека, и даже продлевает жизнь. Помимо прочего, бег защищает от стресса.Согласно их исследованиям, если три раза в неделю заниматься спортом с утра, между шестью и девятью утра, тогда хромосомы, отвечающие за долголетие, будут укрепляться и удлиняться. Короткие хромосомы, или теломеры, говорят о проблемах с сердцем, диабете, а также могут заранее запустить механизмы старения.Исследователи уверены, что длина этих теломеров зависит напрямую от образа жизни, поэтому люди, желающие жить долго, должны заниматься спортом и бегать, разумеется, если нет противопоказаний по здоровью.