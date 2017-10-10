Сексологи назвали "мужской" фрукт, способный улучшать потенцию

По утверждению ученых, мужская "сила" повышается от авокадо и бананов.Употребление авокадо может положительным образом отразиться на потенции мужчин. К соответствующим заключениям после ряда проведенных исследований пришли американские научные работники.Согласно выводам ученых, в составе авокадо имеется значительное количество витамина A. Кроме того, данный плод богат калием и некоторыми незаменимыми жирными кислотами. При этом отмечается, что в разумных объемах альтернативой авокадо может стать красное мясо.Положительно на потенции также может отразиться банан, который тоже имеет в составе достаточно калия. Некоторые сексологи утверждают, что если смешивать бананы с грецкими орехами и карри, можно в итоге получить достаточно эффективный афродизиак.Научные работники также отметили, что повышать потенцию способны обычные финики. Указанные плоды помогают в процессе очищения крови, и поэтому позитивно воздействуют на выработку мужского семени. Помимо прочего, содержащийся в финиках сахар способен продлить продолжительность сексуальной близости.