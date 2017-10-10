Найден способ предотвратить выпадение волос при химиотерапии
Чтобы замаскировать отсутствие волос, люди пользуются разнообразными головными уборами, париками, надеясь, что после окончания агрессивного лечения, волосы быстро вырастут вновь и эти трудности останутся позади.
Одним из решений, уже представленных на рынке, является использование охлаждающего шлема. Он помогает примерно в половине случаев, продлевая каждую химиотерапевтическую сессию на 2 часа. Другой подход – использование миноксидила, эффективность которого в рандомизированном контролируемом исследовании доказана не была.
Исследователи из Национального университета Тайваня (National Taiwan University) попробовали решить эту проблему. Хорошо известно, что химиотерапия действует на клетки, которые быстро делятся. К ним относятся не только опухолевые клетки, но и волосяные фолликулы.
Авторы обратили внимание на функции белка p53 при химиотерапии. При проведении такого лечения он активируется, подавляя как опухолевый рост, так и рост волосяных фолликулов. Оказалось, что этот белок влияет на активность белка WNT3a, необходимого для роста волос.
Исследователи предположили, что решением проблемы, связанной с выпадением волос при химиотерапии, могут стать инъекции WNT3a прямо в кожу головы. Чтобы выяснить, сработает ли это, они снова провели исследование на мышах. Грызуны получали химиотерапевтический препарат, а также инъекции WNT3a, заключенный в микроскопические гранулы. Авторы заметили, что с тех областях, куда вводился WNT3a, шерсть не выпадала. Там же, где белок отсутствовал, волосы исчезли совсем.
Сейчас ученые пытаются адаптировать методику для использования в клинической практике. Не исключено, что вместо инъекций пациентам будет предложен гель или крем с WNT3a.
Ученые надеются, что методика действительно будет работать на людях и станет тем самым средством, которое поможет улучшить качество жизни пациентов, проходящих химиотерапию.
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Добавил Ivan в категорию Онкология
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