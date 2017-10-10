Найден способ предотвратить выпадение волос при химиотерапии

Потеря волос при проведении химиотерапевтического лечения может показаться наименьшим злом среди всех остальных побочных эффектов, но, несмотря на это, она доставляет пациентам немало проблем, прежде всего психологических. Согласно данным одного исследования, около 8% женщин были готовы отказаться от химиотерапии при лечении рака молочной железы, только бы сохранить волосы.Чтобы замаскировать отсутствие волос, люди пользуются разнообразными головными уборами, париками, надеясь, что после окончания агрессивного лечения, волосы быстро вырастут вновь и эти трудности останутся позади.Одним из решений, уже представленных на рынке, является использование охлаждающего шлема. Он помогает примерно в половине случаев, продлевая каждую химиотерапевтическую сессию на 2 часа. Другой подход – использование миноксидила, эффективность которого в рандомизированном контролируемом исследовании доказана не была.Исследователи из Национального университета Тайваня (National Taiwan University) попробовали решить эту проблему. Хорошо известно, что химиотерапия действует на клетки, которые быстро делятся. К ним относятся не только опухолевые клетки, но и волосяные фолликулы.Авторы обратили внимание на функции белка p53 при химиотерапии. При проведении такого лечения он активируется, подавляя как опухолевый рост, так и рост волосяных фолликулов. Оказалось, что этот белок влияет на активность белка WNT3a, необходимого для роста волос.Исследователи предположили, что решением проблемы, связанной с выпадением волос при химиотерапии, могут стать инъекции WNT3a прямо в кожу головы. Чтобы выяснить, сработает ли это, они снова провели исследование на мышах. Грызуны получали химиотерапевтический препарат, а также инъекции WNT3a, заключенный в микроскопические гранулы. Авторы заметили, что с тех областях, куда вводился WNT3a, шерсть не выпадала. Там же, где белок отсутствовал, волосы исчезли совсем.Сейчас ученые пытаются адаптировать методику для использования в клинической практике. Не исключено, что вместо инъекций пациентам будет предложен гель или крем с WNT3a.Ученые надеются, что методика действительно будет работать на людях и станет тем самым средством, которое поможет улучшить качество жизни пациентов, проходящих химиотерапию.