5 признаков, что вы засыпаете за рулем

Я бы не писал эту статью, если бы не ездил так часто за рулем на дальние расстояния. Часто я выезжаю вечером и еду всю ночь. Это сложно и тяжело для организма. Особенно, если едешь один. Вот почему очень важно уметь понимать, когда лучше дальше не рисковать и остановиться.Замечаешь, как моргаешьОбычно мы моргаем так незаметно для себя, что не можем точно сказать, когда последний раз сделали это, сколько раз моргнули за минуту, час и так далее. Но когда ты устал, ты реально замечаешь, что моргаешь. И это первый звоночек.Есть такая шутка: «Я не сплю, я медленно моргаю». И эта фраза не лишена смысла. Если ты ловишь себя на мысли, что ты сейчас моргнул, значит, это было медленно, может быть, даже полсекунды или секунду. За полсекунды автомобиль на скорости 110 км/ч успевает проехать 15 метров. Этого вполне достаточно, чтобы оказаться на обочине или на встречной полосе.Не успеваешь фокусироватьсяУтром, когда мы бодры и полны сил, нам достаточно беглого взгляда на приборную доску, чтобы считать показания скорости, оборотов и расхода топлива. Когда мы устали, мы уже не можем так. Я знаю это по себе. Я перевожу взгляд с дороги на спидометр и понимаю, что ничего не вижу. Глаза не успевают быстро перефокусироваться. Приходится буквально вглядываться в цифры. Особенно часто такое бывает ночью и под утро.Плюс ко всему в полусонном состоянии взгляд становится стеклянным. Ты смотришь, но не видишь. Все это связано с усталостью не только глаз, но и мозга.НевнимательностьМозг проявляет свою усталость по-разному. В частности, он начинает пропускать информацию. Вы видели дорожный знак, но не помните, что на нем было написано. Вы едете по дороге, но не понимаете, кончился населенный пункт или ещё нет, потому что пропустили знак. Всё это — признаки усталости мозга, невнимательности.И это не та невнимательность, которую ещё называют рассеянностью. Это невнимательность, которая вызвана тем, что вы переходите в режим сна, едете на автопилоте. И если что-то пойдет не так, просто не сможете среагировать.Плохо соображаешьЕсли долго не выключать и не перезагружать ноутбук, он начинает тормозить, и долго загружать самые элементарные программы. То же самое и с нашим мозгом. Ему нужен отдых. Если мы долго не спим, он начинает подвисать и туго соображать.Реакции замедляются, время принятия решения увеличивается в разы. Своего рода тест на усталость — это умножение двухзначных чисел. Если вы не в состоянии быстро умножить 17 на 12, вам точно пора останавливаться.Лень разговариватьВерный способ не уснуть — разговаривать. Но это только если есть попутчики. Разговоры по телефону — это не то, да и небезопасно. Если в салоне машины вдруг подвисает пауза, значит, скоро всех вырубит.Нельзя этого допускать, если чувствуете, что организм уже на грани. Я не раз сталкивался с ситуацией, когда пассажиры разговаривают, но мне лень встревать в разговор и поддерживать его. Не то чтобы мне нечего было сказать, мне именно лень. Для того чтобы говорить, нужно напрягать мозг, а он не хочет напрягаться, потому что уже в сберегающем режиме.Если почувствовали такое, срочно останавливайтесь — это крайняя стадия, вырубить вас может в любой момент. А на трассе время перехода с этого света на тот может составлять всего две секунды.Однако всё это просто на бумаге. На самом деле заметить признаки засыпания за собой очень сложно. Дело в том, что параллельно с замедлением работы мозга, постепенно отключаются чувства реальности и страха.Тебе кажется, что ты протянешь ещё часок, ты не понимаешь последствий того, что, закрыв глаза, можно очутиться с обратной стороны травы. Поэтому, если едете не один, расскажите об этом пассажирам, пусть они следят за вами, разговаривают и в случае чего останавливают. Это нужно нее только вам, но и им.А вообще перед дальней поездкой нужно обязательно выспаться. Это я вам говорю не как журналист, а как человек, который однажды чуть не улетел с дороги из-за того, что на секунду погрузился в микросон.Это был Volvo, напичканный системами слежения за разметкой, удержания в полосе, слежения за усталостью водителя и прочей вспомогательной электроникой. Ничто из этого мне не помогло, я проснулся от тряски на встречной обочине. Мне повезло, машин не было, но могло бы и не повезти.