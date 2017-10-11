Депрессия: в здоровом теле здоровый ум

Депрессией может заболеть практически любой человек, однако некоторые люди могут быть к ней более предрасположены.Как выявить пациентов из группы риска?Отвечают сотрудники Суинбурнского университета (Swinburne University, Австралия). Джоанна Дипнолл (Joanna Dipnall), лектор университета, выявила точную зависимость между питанием, спортом и склонностью к здоровому образу жизни и риском развития депрессии и создала «Индекс риска депрессии» (ИРД), который может использоваться при профилактике этого заболевания. Депрессия в настоящее время – ведущая причина нетрудоспособности в мире. Чем выше ИРД – тем больше вероятность того, что человек рано или поздно заболеет депрессией.Специалист отметила, что богатый клетчаткой рацион, в котором содержится достаточно овощей и цельного зерна, снижает риск того, что человек заболеет депрессией – и наоборот, чрезмерное количество насыщенных жиров повышает этот риск. Хороший сон, регулярные физические нагрузки положительно влияют на психическое здоровье. Индекс риска депрессии отражает, как много факторов риска активно у конкретного пациента и насколько силен их эффект.Кроме всего прочего, подчеркнула Джоанна Дипнолл, диета может воздействовать на человека и косвенно, изменяя состав микробиома его кишечника – а в последнее время проводилось множество исследований, которые показывали, что микробиом может играть ключевую роль и в физическом, и в психическом состоянии человека, было доказано даже, что бактерии могут влиять на эмоции.