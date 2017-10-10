3 причины предпочесть грудное вскармливание искусственным смесям

О пользе грудного молока для здоровья младенца говорилось много, тем не менее, многие молодые родители продолжают кормить своих детей искусственными смесями – некоторые из них – под впечатлением агрессивной рекламы этих смесей. Специалисты отмечают, что лишь небольшой процент женщин действительно не может кормить грудью и нуждается в смесях, всем остальным же – и их детям – смеси принесут больше вреда, чем пользы.Профессор Копенгагенского университета, детский диетолог Кристиан Мьелгаард рассказал о нескольких причинах предпочесть любой искусственной смеси грудное молоко.При грудном вскармливании риск кишечных инфекций нижеУ детей, которых кормят грудью, риск кишечных инфекций намного ниже, чем у детей, находящихся на искусственном вскармливании, утверждает специалист.Все дело в том, что искусственные смеси далеко не стерильны – в них могут содержаться бактерии, приводящие к различным инфекциям. Возможно, для взрослого человека они не были бы опасны, но организм ребенка слабее, и некоторые инфекции могут оказаться для него смертельными.Опасные микроорганизмы могут проникнуть в смесь и в процессе ее приготовления, если вода или приборы не будут чистыми.Грудное вскармливание снижает риск смерти ребенкаКак отметил эксперт, грудное вскармливание повышает шансы ребенка на выживание и снижает риск смерти в детском возрасте. По этой причине во многих странах (особенно в неразвитых и развивающихся) даже женщинам с ВИЧ-инфекцией рекомендуется кормить своих детей грудью. Если такие женщины получают антиретровирусную терапию, риск инфицирования ребенка через грудное молоко очень низок, а польза от этого молока для ребенка перевешивает все риски.Грудное вскармливание намного прощеВопреки распространенному мнению, грудное вскармливание намного проще, чем кормление искусственными смесями. Смесь нужно готовить осторожно – нужно четко соблюдать пропорции порошка и воды, чтобы получилась правильная концентрация, кроме того, нужно следить за чистотой воды, бутылки и всех приборов, используемых при приготовлении смеси.